TENISAČI IZ HRVATSKE I BIH ZARAŽENI KORONAVIRUSOM: Igrali su na turniru koji je u Beogradu organizirao Janko Tipsarević

Hrvatski tenisač Matej Šabanov (154. na ATP rang ljestvici parova) i Tomislav Brkić iz BiH, koji su sudjelovali na Eastern European Championship turniru (Prvenstvu Istočne Europe) kojeg u Beogradu organizira Janko Tipsarević, pozitivni su na korona virus, priopćili su u subotu organizatori, a prenose srpski mediji.

Obojica su saznala da su pozitivni kada su se vratili kući, a svi koji su bili u kontaktu s njima su se testirali i negativni su. Muški dio turnira je završen, a u ponedeljak bi trebao početi ženski.

Tomislav Brkic, who played at Eastern European Championship (exho event at Janko Tipsarevic's academy) in Belgrade tested positive for COVID-19.

