ŽELJKO KRAJAN ZA NET.HR: ‘Ovo je zadnja šansa svima koji vole Hrvatsku gledati Marina i dečke na domaćem terenu’

‘Davis Cup mijenja format natjecanja koje time odlazi u povijest’, kazao je za Net.hr izbornik Željko Krajan

Međunarodna teniska federacija (ITF) potvrdila je kako se sprema velika promjena u Davis Cupu, koju razvija u suradnji s investicijskom grupom Kosmos, a iza koje između ostalih stoji i veliki ljubitelj tenisa te zvijezda Barcelone, Gerard Pique. Davis Cup mijenja format natjecanja koje, time, odlazi u – povijest.

Predstavljen je i plan o pokretanju Svjetskog teniskog kupa, jednotjednog natjecanja koje bi se trebalo održavati krajem studenoga svake godine, a pobjednik tog natjecanja bi ujedno bio proglašen i osvajačem Davis Cupa. Nagradni fond bio bi tridesetak milijuna eura.





Poput SP-a u nogometu, samo kraće

Na turniru bi trebalo nastupiti 18 najboljih reprezentacija svijeta raspoređenih po grupama, a nakon borbe za četvrtfinale igramo bi se po nokaut-sistemu (igrala bi se po dva meča, pojedinačna i jedan u parovima, vjerojatno na dva dobivena seta).

Nalik je to na nogometno Svjetsko i europsko prvenstvo. Sve navedeno izazvalo je negodovanje teniskog svijeta. Nazvali smo izbornika hrvatske Davis Cup reprezentacije Željka Krajana da vidimo kako on komentira najavu velike promjene:

“Taj Davis Cup koji poznajemo, to natjecanje koje nosi svoje čari, igranje pred svojom publikom, i to što smo mi doživjeli 2016. igrajući u Zagrebu finale, to je jedino ekipno natjecanje koje je kao takvo postojalo, odlazi u povijest”, kazao nam je Željko Krajan i nastavio:

Promjena nastala pritiskom svih najboljih igrača

“Promjena je nastala pritiskom svih najboljih igrača. Znamo da zadnjih godina najbolji ne nastupaju u Davis Cupu zbog tog formata natjecanja kroz godinu dana koji se, zbilja, odužio. Svi bolji igrači uvjetovali su da, ako se želi vratiti Davis Cup, da se format mora mijenjati”.

Krajan daje do znanja kako još uvijek nije odlučeno ali kako vjerojatno bude…

“Zavladalo je sad to. Vidjet ćemo hoće li to biti izglasano, ali kako sad stvari stoje, bit će. Možemo se svi sad polako pripremati. Dosta će toga biti izmjenjeno. Davis kao takav odlazi u povijest. Taj novi događaj je jako teško prognozirati, da li će to biti ona prava Davis Cup atmosfera. Ovo je sad zadnja šansa svim našim navijačima, ljudima koji vole Hrvatsku, koji vole hrvatsku Davis Cup reprezentaciju, na posljetku i tenis, gledat naše igrače na domaćem terenu. Jer, ako to pravilo zavlada, igrat će se na neutralnom terenu. Upravo bi to mogao biti onaj motiv više da se dečke isprati, rekao bi. U tom formatu. Da se mene pita, ja bi rekao ne promjeni. Emotivno sam vezan za ovo natjecanje. Neke vrijednosti se gube, gubi se čar. Dugo smo nastupali u ovom natjecanju. Ali tko zna, možda nas sve to i iznenadi, pa bude bolje. Možda ćemo se iznenaditi, tko zna…”, naglasio je Krajan.

Veliki financijski potencijal novog formata

Osamnaest reprezentacija na jednom mjestu sigurno ima veliki potencijal, ističe izbornik…

“Marketinški, sponzorski sigurno. Sve te igrače, ako budu voljni igrati, definitivno pretvara u veliki spektakl. Takvo što nikad još nismo imali. ITF ima jedini mogućnost se odluke, vjerojatno u suradnji zajedno za svim Savezima. Svi mi tu imamo neku ulogu i težinu glasa, ali najbolji, najveći žele promjenu i njih će se poslušati. Tu je komisija koja se mora s tim složiti. To se već sad nekoliko godina priča o tome. Sad je došlo do toga”, daje do znanja Krajan.

Hrvatska u četvrtfinalu igra protiv Kazahstana na domaćem terenu. Naši će tenisači u tom dvoboju biti favoriti, te imati priliku izboriti polufinale u kojem bi ponovno bili domaćini pobjedniku četvrtfinalnog sudara SAD – Belgija…

‘Pavić? Imao bi ga u reprezentaciji’

“Vidjet na djelu uživo trećeg igrača svijeta Marina i nadolazeće zvijezde koje imamo Bornu Ćorića, igrače parova, Dodig je zadnjih pet, šest godina jedan od najboljih igrača parova. Njih se isplati pogledati. Mislim da to nije mala stvar. Tim više što ovaj meč, u slučaju pobjede, garantira domaćinstvo u polufinalu. Bit će ove godine, nadam se, više od jednog meča u Hrvatskoj. Vjerujem da će svi u domovini to prepoznati i da će doći bodriti dečke. Pohitriti koliko je god moguće vidjeti te igrače. Tko zna kad će ih opet u Hrvatskoj imati prilike vidjeti”.

Među nabrojanima nedostaje jedno ime. Ono Mate Pavića, dvostrukog osvajača Australian Opena:

“Puno je toga bilo, sve je rečeno, sve dalje od toga bi bilo previše. Svakom izborniku, kao i meni, želja je imati najjači mogući tim na terenu. U slučaju da mi bude na raspolaganju, da mi je na raspolaganju, ja bi ga imao u reprezentaciji. Sve ovo drugo nije u mojim rukama, nije u mojim mogućnostima”, zaključio je Željko Krajan.