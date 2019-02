ŽELJKO KRAJAN ZA NET.HR: ‘Mnogo je neprospavanih noći iza mene, nije bilo sve idealno u reprezentaciji. Ovo nam je nagrada’

Razgovarali smo s izbornikom zlatne hrvatske Davis Cup reprezentacije Željkom Krajanom

Hrvatska Davis Cup reprezentacija na sjajan je način zaključila godinu iz snova za hrvatski sport. Nakon ruske nogometne bajke, izabranici Željka Krajana osvojili su Davis Cup, ponijeli popularnu “Salataru”. Povijesnu! Nakon 118 godina format natjecanja koji smo imali do sada i uživali, više neće biti na snazi.

ŽELJKO KRAJAN ZA NET.HR: ‘Ovo je zadnja šansa svima koji vole Hrvatsku da gledaju Marina i dečke na domaćem terenu’

Posljednji osvajač starog Davis Cupa

Dolazi novi format natjecanja koje podsjeća na Svjetsko prvenstvo. Tim više, još dugo će se pričati o ovom uspjehu. U povijesti će ostati zapisano da je Hrvatska posljednji osvajač starog Davis Cupa. Nekako nam se sve poklopilo.

Sjetite se samo koliko smo bolnih sportskih poraza doživjeli. Izgubljene rukometne bitke i finala protiv Francuske, posebno ono u Zagrebu na SP-u 2009., bolno i šokantno ispadanje Bilićevih Vatrenih u četvrtfinalu Eura 2008. od Turaka, porazi Ivaniševića u finalima Wimbledona, ona Đorđevićeva trica za pobjedu… Pa i Čilićev poraz u finalu Davis Cupa 2016. u sudaru s Del Potrom u Areni Zagreb, da sad ne nabrajamo.

Trijumf koji ima težinu

Bilo je toga u posljednje vrijeme, bilo je toga tijekom hrvatske sportske povijesti, ali iz svih tužnih priča uvijek se izrodilo nešto lijepo. Veće nego inače. I ovaj trijumf hrvatske Davis Cup reprezentacije u Lilleu zasigurno ima težinu i svoje mjesto u hrvatskoj sportskoj povijesti. Svjestan je toga i izbornik Željko Krajan, s kojim smo razgovarali nakon trijumfa na “Pierre Mauroyju”. Sad kad su se emocije malo slegnule, izborniku sve više u glavu dolazi što se napravilo u Lilleu.

Trinaest godina je prošlo od veličanstvenog prvog trijumfa Davis Cup Hrvatske u Bratislavi, koji su potpisali Ivan Ljubičić i Mario Ančić pod ravnanjem Nikole Pilića.

U momčadi su tada u četiri dvoboja još bili i svoj doprinos dali i Ivo Karlović, Željko Krajan, Roko Karanušić i Saša Tuksar, dok je za finale kao nagradu za veliku karijeru i sve ono što je dao za reprezentaciju Pilić u sastav ubacio Gorana Ivaniševića.

‘Najveća nagrada za sve što smo zajedno prošli’

“Teško je uopće riječima opisati kako je osvojiti Davis Cup, a još teže je napraviti poveznicu ovog osvajanja trofeja i onog od prije 13 godina kao igrač. Sad kad si izbornik, moram priznati kako je mnogo veća i odgovornost. Vodiš cijelu grupu sjajnih momaka i svaki tvoj potez održava se i na ostatak tog društva, na sportski kolektiv. Meni je uistinu velika čast voditi ovaku skupinu mladića, grupu ljudi kao što su Marin, Borna, Mate, Ivan, Franko i svi ostali koji s tu s nama.

Ovo je najveća nagrada za sve što smo zajedno prošli, što su oni doživjeli, ne samo u posljednjih godinu dana nego i od onog finala 2016. godine. Svi koji smo bili dio toga, navijači, igrači, stožer, apsolutno svi s tim u mislima smo dolazili i u Lille. S tim iskustvom, bogatiji i jači nego onda”, kazao nam je u uvodu razgovora zlatni izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije Željko Krajan.

Svi disali kao jedan

Cijela reprezentacija disala je kao jedan. Znao se jasan cilj, znala se veličina prilike koju su prije imali, ali je nekad nisu znali iskoristiti.

Vrijeme liječi sve rane, ali neke stvari se ne zaboravljaju. Onaj poraz od Argentine pretvorio se u motiv više i iskustvo koje reprezentacija do sada nije imala. Nakon njega, Krajan i društvo našli su se na prekretnici. Kojim će putem dalje krenuti hrvatska teniska reprezentacija? To je bilo jedno od pitanja koja su se nametala nakon tog poraza.

Možda je zvučalo pomalo apokaliptično, kao da slijedi kraj svijeta jer smo izgubili finale, tako smo se možda i u tom trenutku i osjećali. Ali, istina je bila daleko od toga. Nije se odustajalo od snova, znali su naši Davis Cup junaci što sve mogu, za što su sve kadri.

“Ovaj put u finalu Davis Cupa bili smo jači, ne samo za Matu Pavića i Bornu Ćorića, nego i za to iskustvo. Sad kad sam osvojio Davis Cup kao izbornik, pao mi je kamen sa srca. Moram priznati kako je mnogo neproslavanih noći iza mene, to finale protiv Argentine pratilo me cijelo ovo razdoblje, posljednjih dvije godine jako sam mnogo razmišljao o tome. Pitaš se što je tada krenulo po zlu? Bili smo tako blizu, a tako daleko. Sretan sam zbog Marina.

On je svašta proživio u tom finalu protiv del Potra, ali u ovom, posebno u meču protiv Pouillea, pokazao je takvu tenisku renesansu i fokusiranost koju je, između ostalog, dobio upravo tim porazom od del Potra. Uzeo je svoj prvi Davis Cup, trofej koji je zaslužio, koji mu je predodredila sudbina, na krilima tog poraza, hajmo to tako reći”, objašnjava nam izbornik u jednom dahu i nastavlja:

‘Pratilo nas je to finale 2016.’

“Ne bih htio samo njega istaknuti, nego sve aktere ovog povijesnog uspjeha. Sve nas je pratilo to finale 2016. iz Arene Zagreb, ali ovim osvajanjem Davis Cupa, povijesnim za tenis jer je zadnje osvojeno prema starom formatu natjecanju koje se igralo od 1900. godine, znači igralo se čak 118 godina, mi smo izbrisali to bolno poglavlje za nas. Znate, u sportu se često govori kako je finale veliki uspjeh. I jest. Ljudi imaju pravo.

Samo što poraz u finalu jako boli i dolazi prije veselja. Mi smo protiv Argentine imali sve u svojim rukama, bili blizu, a onda pali. Jednostavno, kao da tada nismo bili spremni, neću reći igrački spremni nego iskusni, nismo imali to iskustvo uzeti trofej.

U međuvremenu smo narasli, stasali još više kao momčad i otišli do kraja. Na radost cijele nacije. Godina je na izmaku i kad malo bolje pogledaš što je sve Hrvatska napravila u ovoj 2018., eto posla za analitičare i sportske kroničare, kao i za vas novinare”, govori nam izbornik i daje možda i temu u narednim tekstovima. Priča u opuštenom tonu odlazi u tom smjeru.

‘Nogometaši su uzeli srebro, mi zlato. Najjači smo u sportu’

“Nogometaši su uzeli srebro, mi zlato. U tako dva globalno popularna sporta jedna mala Hrvatska oduševi svijet. Mala, ali velika Hrvatska. Sportski najveća. Sve je jako simpatično ispalo nakon našeg osvajanja trofeja, kao i uoči i za vrijeme finala. U stilu ‘Davis Cup reprezentacija Hrvatska osvetila je Vatrene’. Njima su na tribinama bili neki od francuskih nogometaša, koji gaje bliske odnose s tenisačima.

Nama su putem društvenih mreža poruke ohrabrenja i podrške slali, pak, naši nogometaši. Stvorilo se to sportsko rivalstvo između Francuske i Hrvatske koje se osjetilo i na stadionu u Lilleu. Sjetimo se rukometaša, pa nogomet i polufinale i finale SP-a s njima, pa sad tenis.

Eto, dokazali smo da ih možemo pobijediti i u tenisu, doduše individualnom sportu, ali momčadskog tipa kakav je Davis Cup. Neki su govorili kako često gubimo finala, ali dokazali smo da nije tako. Siguran sam da, nakon ovakve godine, nema više osobe na svijetu koja ne zna za Hrvatsku”.

Hrvatska je u Lille doputovala u ulozi favorita. Francuskoj su otpali neki igrači, Tsonga je doputovao nespreman i poluozlijeđen, iako se za finale naporno spremao dva mjeseca. Dogodile su se neke stvari koje mogu utjecati na samu pripremu i svijest uoči finala. Izbornik nam to opisuje ovako:

‘Nije lako opravdati predznak favorita u finalu’

“Moram priznati, koliko god mi bili favoriti, nije lako opravdati taj predznak i nositi ga u finalu. Mnogo pritisaka je bilo cijelog tjedna do početka finala i njegova kraja. To sad otvoreno mogu priznati. Njima su otpali neki igrači čime smo mi odjednom postali favoriti.

Znali smo da imaju strašan par, ali isto tako smo znali da smo mi ti koji smo bolji i, ako budemo mirni i koncetrirani, ako budemo primijenili ono naučeno i stečeno iskustvo iz finala u Zagrebu, da ćemo osvojiti natjecanje. Ipak imamo jak tandem i pojedinačno i u parovima, Marin i Borna su meču najboljima na svijetu, a Pavić i Dodig dokazani par koji je jedan od najboljih parova svijeta.

Pomalo je začuđujuće kako je izbornik miran u stresnim situacijama, pa i u veseljima poput ovog. Nakon trijumfa, svi su skakali, slavili, grlili se, a on nakon “skraćenog slavlja” hladan poput špricera daje izjave medijima, kao da se radi o nekom običnom meču. Ta koncentracija i fokusiranost na meč, na ono što radi, je sjajna.

‘Moram biti smiren zbog ostalih’

“Da, kad smo kod koncentracije, moram biti miran. Pa što bi tek bilo da ja izgubim konce na klupi. Moram biti smiren zbog ostalih. Da, nisam baš odmah po završetku meča pokazivao takve emocije kao dečki, ali slavilo se, kako ne bi. Doček je bio sjajan, malo smo se pribojavali što bi nas moglo dočekati u Zagrebu, razmišljajući o onim čudesnim, spektakularnim prizorima dočeka naših srebrnih junaka u Zagrebu.

Naravno, teško je bilo za očekivati kako će se tako nešto opet ponoviti. Jer ipak, nogomet je popularniji sport od tenisa, u tim sportskim okvirima to se ne može uspoređivati. No, moram priznati kako smo se oduševili kad smo vidjeli s koliko sreće, emocije i ljubavi prema domovini zrače naši navijači kojima od srca zahvaljujem.

Od srca zahvaljujem svima koji su na ovom putovanju bili uz nas, a znamo da je cijela nacija disala s nama, ne samo u ova tri dana u Lilleu, nego kroz cijelu sezonu. Zbog njih smo najviše sretni”, govori nam Željko Krajan i onda nam se potpuno otvorio. Bez kočnica dotiče se i prijašnjih “trzavica”, nazovimo to izbornikovim rječnikom.

‘Ovaj trofej nagrada je za sve što smo prošli’

“Ovaj trofej nagrada je za sve što smo prošli, za dobre i loše trenutke. Nećemo si lagati, bilo je u reprezentaciji i dobrih i loših stvari. Na klupi hrvatske Davis Cup reprezentacije sjedim već sedam godina. Niti u jednoj reprezentaciji na svijetu, momčadi, sportskom kolektivu, za takvo vrijeme nije sve idealno. Nigdje nije sve idealno, pa tako nije bilo ni kod nas. No, nekako smo svi mi zajedno prešli preko svih trzavica.

Pa tako i ja i Mate preko onih trzavica koje su u medijima bile malo prenapuhane. Sad s odmakom i trofejom u rukama, nekako na sve to gledam sa smiješkom. Vjerujem, ne samo ja nego i dečki. Ovaj trofej svima nama je nagrada za sve što smo prošli na trnovitom, pobjedničkom putu do ovog povijesnog uspjeha, uspjeha koji će se u teniskom svijetu još dugo spominjati, prepričavati”.

‘Idemo zajedno i dalje’

I za kraj nam je otkrio u kakvom ćemo sastavu gledati Hrvatsku u budućnosti? Bilo je za pretpostaviti da će svi i dalje igrati u momčadi, ali sad kreće natjecanje u tom novom formatu.

“Idemo dalje, svi su relativno mladi i nadam se kako će još odigrati sjajnih nastupa za Hrvatsku. Čeka nas novi sustav natjecanja u Davis Cupu koji su zagovarali tenisači, često umorni zbog napornih i čestih nastupa na turnirima.

Igrat će se sedam dana, igrat će se tri meča, dva pojedinačna i parovi. Dakle, skraćeno je s pet, kako je bilo u sad već starom formatu, na tri. Znači, mnogo je manje prostora za pogreške, manevriranje. Trebat će se dobro spremiti za takav oblik natjecanja koji sad nalikuje na Svjetsko prvenstvo.

Idemo vidjeti što se tu da napraviti. Očito smo malo još poneseni ovim uspjehom. Emocije su još jake, a kako vrijeme bude odmicalo tek ćemo onda biti svjesni što smo napravili. Ovo je uistinu nešto veliko. Velika godina za hrvatski sport, za mene osobno i moje dečke. Zbog njih mi je posebno drago”, zaključio je izbornik Željko Krajan.