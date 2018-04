ŽELJKO KRAJAN ZA NET.HR: ‘Ideja o polufinalu na stadionu je lijepa, ali… treba biti pametan i vidjeti koliko je to ostvarivo’

Željko Krajan za Net.hr osvrnuo se na pobjednički Davis Cup vikend u Varaždinu

Od kad je u siječnju 2012. godine došao na klupu hrvatske Davis Cup reprezentacije kao zamjena za Gorana Ivaniševića, Željko Krajan s reprezentacijom igrao je finale (2016.), jednom je došao do četvrtfinala (2012.), 2014. godine vratio se među svjetsku elitu, nakon ispadanja godinu ranije, a 2015. je ostao u Svjetskoj skupini…

Proteklog vikenda Hrvatska je s 3-1 prošla Kazahstan u varaždinskom četvrtfinalu i osigurala još jedan nastup u Davis Cupu pred svojim navijačima. Apsolutni junak bio je Marin Čilić koji je u nedjelju demolirao Mihaila Kukuškina (92. na ATP ljestvici) 6-1, 6-1, 6-1 za treći bod naše reprezentacije…

Three cheers for Croatia! Croatia are now undefeated on clay since 2013…#DavisCup pic.twitter.com/1FJkkBt0fX — Davis Cup (@DavisCup) April 8, 2018

‘Osjećam olakšanje’

U petak je, pak, Marin bio bolji od Dmitrija Popka (259.) 6-2, 6-1, 6-1, dok su u subotu naši trijumfirali u parovima zahvaljujući Ivanu Dodigu i Nikoli Mektiću, koji su nakon tri sata igre slavili protiv Timura Kabibulina i Aleksandra Nedovjesova sa 6-7 (2), 6-4, 6-4, 6-2…

Croatia stay alive! Dodig/Mektic seal a doubles rubber win 67(2) 64 64 62 over Kazakhstan #DavisCup pic.twitter.com/5UUmNFIXLC — Davis Cup (@DavisCup) April 7, 2018

“Moram vam priznati da sad nakon četvrtfinala mogu kazati kako osjećam svojevrsno olakšanje. Bili smo favoriti na papiru, igrali pred domaćom publikom i nismo smjeli kiksati. Na kraju se sve dobro završilo. Kvaliteta je u ovom meču ipak došla do izražaja u svom punom obujmu”, kazao nam je u uvodu razgovora izbornik Željko Krajan i nastavio:

Croatia defeat Kazakhstan!@cilic_marin dominates for a 61 61 61 win over Kukushkin.#DavisCup pic.twitter.com/cCtoStl9oQ — Davis Cup (@DavisCup) April 8, 2018

.@cilic_marin approves! Croatia take a 2 sets to 1 lead over Kazakhstan…#DavisCup pic.twitter.com/BOD7xUzoN3 — Davis Cup (@DavisCup) April 7, 2018

“Marin je najviše pridonjeo tome, a i parovi su nam bili sjajni, Ivan i Nikola odlično su odradili posao, iako su prvi puta igrali zajedno. Odigrali su profesionalno, na visokom nivou. Dobro što se u parovima ništa nije zakompliciralo, iako se moglo zakomplicirati jer smo izgubili prvi set. No, sve se na kraju posložilo, sve je završilo kao što smo i očekivali. Dobro, možda malo teže od očekivanog, možda smo se nadali da može biti 3-0 za nas nakon dva dana, ali nije tako ispalo”.

Borna Ćorić (ATP 28.) na četvrtfinale je doputovao kao igrač iz TOP 30. Međutim, svoju životnu formu u kojoj igra nije materijalizirao protiv Kukuškina koji ga je u dramatičnom meču, nakon velikog preokreta i tri sata i 33 minute igre, iznenađujuće svladao sa 6-3, 6-7 (5), 4-6, 2-6…

Umorni Borna

“U njegovoj igri osjećao se umor iz Amerike koji je imao od dva turnira za redom po prvi puta u karijeri i kao takav je doputovao u Hrvatsku. Odigrao je puno mečeva i naravno da mu, kao takvom, sigurno nije bilo lagano igrati. Uz spomenuto, tu je bila i prilagodba zbog Jet lag-a na vremensku razliku, nije se uspio u potpunosti prilagoditi, zbog toga nije bio na svojih 100 %. Također, imao je teškog i zahtjevnog protivnika u Kukuškinu zbog koga Kazahstan ima uspjeha u Davis Cupu. Najviše zahvaljujući njemu, Kazahstanci su igrali četvrtfinale natjecanja. Puno je bolji igrač nego što mu to pokazuje ranking, puno više vrijedi. Gledajući kako igra u Davis Cupu, znači govorim za ovo natjecanje, mjesto mu je u TOP 20. Očito ovo natjecanje iz njega izvlači ono najbolje, podrška publike, igranje za svoju zemlju, pobjeđuje i bolje od sebe, gledajući ranking… Po mečevima iz Davis Cupa Kukuškin vrijedi puno više od 92. mjesta na ljestvici”.

Kukushkin levels up! Fights past Coric 3-6 7-6(5) 6-4 6-2 to level the tie for Kazakhstan.#DavisCup pic.twitter.com/jGvRK0BWZ2 — Davis Cup (@DavisCup) April 6, 2018

Marin je protiv Kukuškina odigrao fenomenalni meč. Bila je to prava teniska rapsodija u kojoj je treći tenisač svijeta dopustio svom protivniku da uzme svega tri gema. Čilić je protiv Kukuškina odigrao jedan od svojih najboljih mečeva u Davis Cupu uopće…

“Definitivno, to je on i sam kazao. Gledao sam sve njegove mečeve u Davos Cupu i nikad ovako koncetrirano i fokusirano nije odigrao na razini čitavog meča, od njegovog početka pa do završetka. Marin je ovog puta od početka do kraja odigrao na visokom nivou. Nikad tako kompletno u Davis Cupu nije odigrao. Po meni, bila je to njegova najbolja predstava za Hrvatsku u ovom natjecanju”.

Protiv Amerikanaca na stadionu?

Hrvatska će od 14. do 16. rujna biti domaćin SAD-u u lovu na svoje treće finale najstarijeg momčadskog natjecanja na svijetu. Dolaze nam Amerikanci, spektakl je na vidiku. Tim više, što se pojavila ideja da reprezentacija svoj možda i posljednji meč pred domaćom publikom u Davis Cupu (vjerojatno će se mijenjati sustav natjecanja, više o tome možete pročitati – OVDJE) odigra na stadionu.

Jim Courier's American team are back in the #DavisCup semifinals for the first time since 2012, and looking good to continue their winning run 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 Read the full story 👉 https://t.co/INBWsOXZSj pic.twitter.com/8MqWhwdoDX — Davis Cup (@DavisCup) April 8, 2018

Zamislite samo da Marin i dečki izađu na pun Poljud ili Maksimir, čak u pulsku Arenu. Neslužbeni su gradovi-kandidati, Zadar, Split i Zagreb čije dvorane jedine ispunjavaju uvjete…

Two of the most passionate #DavisCup supporter groups… 🇭🇷 + 🇰🇿 = 🎇 pic.twitter.com/0ojXMdv8Xb — Davis Cup (@DavisCup) April 7, 2018

“Ne mogu kazati kako mi je svejedno gdje će se igrati, ali najbitnije je to što igramo u Hrvatskoj, pred našim navijačima. Igrali u Zadru, Splitu ili Zagrebu, vjerujem da ćemo imati podršku. Imamo vremena za odlučiti, treba biti pametan, ne moramo tu odluku donijeti odmah sutra. Ideja o nogometnom stadionu je lijepa, ali treba vidjeti koliko je to ostvarivo i koliko je to realno moguć postaviti teniski teren na nogometni stadion, bi li tribine bile ispunjene? Da to ne izgleda poluprazno. Treba vidjeti kakav je odaziv publike, kad bi ta ideja mogla zaživjeti. Ideja je sjajna. No, prvo treba izabrati podlogu, pa tek onda vidjeti hoće li ona biti postavljena u dvorani ili na stadionu, vani ili unutru, u kojem gradu će biti polufinale”.

Igrat će se vjerojatno na zemlji

Ipak, za očekivati da će podloga 99 posto biti zemlja. Naši tenisači su praktički odrasli na zemlji, Amerikanci nisu i teže im se prilagoditi neposredno nakon US Opena. Stoga, važno je ne donositi ishitrene odluke. Još, naime, pamtimo da smo se nakon pobjede nad Amerikancima 2009. u Poreču na zemlji u dvorani malo zaletjeli, pa smo odmah odlučili da ćemo i protiv Češke u polufinalu igrati na istoj podlozi. Bila je to pogreška, prekasno shvaćena. Protiv SAD-a smo ukupno igrali četiri puta i sva četiri puta dobili. Jako su neugodni, koliko su dobri vidjelo se u četvrtfinalu protiv Belgije koju su Amerikanci porazili lako 4-0…

Lightning fast reactions from @JackSock ⚡ USA takes a second tiebreak, and moves one set away from a place in the #DavisCup semifinals. pic.twitter.com/FLk4etzFdE — Davis Cup (@DavisCup) April 7, 2018

“Iznimno moćna ekipa, oni su uvijek imali neki svoj dream team, ajmo to tako reći. No, s druge strane, uvijek imaš neku crnu mačku, a izgleda da smo to njima mi. Zbog nečega nam upravo oni odgovaraju. Nadam se da će se taj naš pobjednički niz protiv njih nastaviti. Bit će to otvoren meč, šanse su 50-50. Možda nama ide u prilog to da možemo birati podlogu, da smo na domaćem terenu. To je prednost u Davis Cupu koju trebamo znati iskoristiti. Bit će jako teško, otvoreno i u tom sudaru sve je moguće”

Ferrer odigrao meč karijere u Davis Cupu

Drugi polufinalni par činit će Francuska i Španjolska. Španjolska je do pobjede od 3-2 protiv Njemačke stigla velikim preokretom u nedjelju jer su Nijemci nakon subotnje igre parova vodili sa 2-1, dok su Tricolori pomeli Italiju 3-1.

Ladies and gentlemen… Your #DavisCup semifinalists. See you in September 😄 pic.twitter.com/2eZZHPN13B — Davis Cup (@DavisCup) April 8, 2018

Što se tiče Španjolske, u prvom nedjeljnom susretu je prvi tenisač svijeta Rafael Nadal svladao Alexandera Zvereva sa 6-1, 6-4, 6-4, da bi potom Ferrer nakon velike borbe bio bolji od Kohlschreibera. Bila je to za njega posebna pobjeda, jer je igrao u svom gradu Valenciji…

“Španjolci su imali pakao s Nijemcima, ali su na kraju zasluženo dobili. Ferrer je izvoljevao svoju možda i najveću pobjedu u Davis Cupu i odveo ih u polufinale. Iskoristili su maksimalno povratak Rafaela Nadala u momčad i prošlo neugodnu Njemačku, jer svi znamo u kakvoj formi i koje sve tenisače Zverev dobiva. I Francuska je jaka, prošle godine su osvojili natjecanje, imaju igrače u TOP 20. I naše i njihovo finale je ove godine kao neki svojevrsni Final Four, sve su reprezentacije tu zasluženo i bit će itekako zanimljivo”, završio je Željko Krajan.