ŽELJKO KRAJAN OPTIMISTIČAN PRED POLUFINALE DAVIS CUPA: ‘Pobjeđivali smo ih kad su imali Samprasa i Agassija, možemo i sad’

Hrvatsku ovog vikenda očekuje susret polufinala Davis Cupa protiv SAD-a koji će biti drugo finale Davis Cupa za Željka Krajana kao izbornika

Željko Krajan je čovjek koji je u karijeri trenirao imena poput Dinare Safine, Dominike Cibulkove, Jelene Janković i Marcosa Baghdatisa, a sada se drugi puta u karijeri nalazi u situaciji kada je s Hrvatskom blizu da kao izbornik osvoji Davis Cup, u kojem već ima jedno finale.

Za 100 posto je prokomentirao šanse teniske reprezentacije protiv SAD-a, a dotaknuo se i srebrnih Vatrenih te pojasnio što misli o onima koji za posao teniskog izbornika kažu da je “težak kruh”, sjediti i po 10 sati na klupi, ali i one koji će možda reći da je to i – najlakši posao? Tapšanje po ramenu i pljeskanje?

“Haha, da sigurno ima i takvih koji će reći da možda to izgleda lagano, ali to baš i nije tako. U svakom slučaju za mene je velika čast biti na ovoj klupi, što sam došao na tu poziciju, a došao sam zahvaljujući inicijativi igrača tada, na čelu s Marinom Čilićem. Velika čast nadopunjuje se i sa velikom odgovornošću obzirom na jačinu momčadi koju sada imamo i sigurno da ciljamo velike stvari.”, rekao je Krajan.

Nije se pribojavao Čilićevog uspjeha na US Openu

“Kao izbornik možda bih trebao reći da ga želim vidjeti što ranije na okupljanju reprezentacije, ali od srca sam mu naravno poželio što dulji ostanak u New Yorku, osvajanje naslova. Jer neprocjenjivo je i samopouzdanje koje potom donosi u tabor nakon što ostvari dobar rezultat, a drugi tjedan US Opena to svakako je”, rekao je hrvatski izbornik i osvrnuo se na raniji rezultat u Davic Cupu:

“Onaj poraz u finalu Davis Cupa u Zagrebu 2016. godine neću zaboraviti, sigurno smo izvukli i neke pouke iz tog susreta protiv Argentine. Da slažem se s tim nazivom, Hrvatska sigurno ima Dream Team, jer tu je Marin Čilić, tenisač koji je odmah tu uz Gorana Ivaniševića u povijesti, koji je bio treći na svijetu, a tu je i 18. tenisač svijeta Borna Ćorić, dakle iznimno kvalitetni drugi tenisač u reprezentaciji, ono što nam je možda nedostajalo. Imamo i dva igrača u parovima u samom svjetskom vrhu. Mi smo sada među nekoliko reprezentacija koje opravdano ciljaju na trofej, tu je i Španjolska s Rafaelom Nadalom, a ne smijemo niti podcijeniti Amerikance koji će doduše nastupiti bez Johna Isnera.”

Imamo 4-0 protiv SAD-a

“Da, gotovo je nevjerojatno da smo stalno pobjeđivali makar su u sastavu imali i Samprasa, Agassija, braću Bryan, te cijeli niz drugih kvalitetnih igrača, ima čini se nešto što im ne odgovara u našoj igri. Ta neka spona očito postoji i mi moramo nastaviti s tim nizom. Ne vjerujem da će se baš dogoditi da će nakon 20 godina biti 28-0 u našim omjerima, ali mi znamo što je naš cilj u Zadru, idemo po još jednu pobjedu i po još jedno finale u Davis Cupu. “, optimistično je najavio izbornik.

“Pa teško mi je zapravo odgovoriti na pitanje zašto se prije nije odazivao i zašto nije igrao za Hrvatsku, ali mogu reći, moje mišljenje je, da se promjenom ljudi u Hrvatskom teniskom savezu, dolaskom nove garniture, da su se možda stvorili preduvjeti i za povratak Mate Pavića u reprezentaciju, malo su profesionalniji, više su se uključili u kontaktiranje igrača. Činjenica je da je možda bilo dosta toga napuhano u prošlosti, mojih i Matinih izjava, ali to je sada prošlost i svi se okrećemo susretu protiv SAD-a i plasmanu u finale Davis Cupa.”, poručio je Krajan.

Više nema Davis Cupa

“Pa to je dobra odluka iz razloga što je dosta igrača tražilo promjene. To više i neće biti Davis Cup, to će se i zvati drugačije, a kako će se to na kraju ispasti, najbolje ćemo znati nakon nekog vremena, možda nakon dvije tri sezone ćemo moći podvući crtu. Koliko je zapravo postojeći sustav iscrpljujući osjetili smo i 2016. godine s Marinom Čilićem, tako da je dobro da se ide u promjene”, rekao je krajan pa ocijenio da je teže bilo raditi s djevojkama nego s tenisačima:

“Pa rekao bih da je teže, iako možda to nije prava riječ, možda je primjerenije reći – drugačije. S djevojkama se treba više posvetiti analizama, objašnjavanjima više se generalno mora paziti. Kod tenisača bih rekao da je to sve nekako drugačije. Ali je izazovno jedno i drugo u svakom pogledu.”

Uspjeh hrvatskih trenera

“Jako je puno naših ljudi na Touru na koje možemo biti iznimno ponosni. Stvarno smo jaki, usudio bih se reći da smo i zavladali. Tu je dosta kvalitetnih trenera, ali i fizioterapeuta koji su također cijenjeni, koji rade sa velikim svjetskim facama. Moram priznati da je meni kada sam bio igrač bilo daleko teže jer tad nismo imali takva imena na sceni, a evo ja mogu reći samo da mi je čast da sam u takvoj ekipi i da sam možda ostalima otvorio prostor nakon što sam jednu igračicu odveo do svjetskog broja jedan”

Nije bio u Rusiji

“Moram priznati da sam imao neke pozive da idem u Rusiju prije početka prvenstva, ali moram isto tako reći da nisam to tad prepoznao da će se dogoditi nešto u ovakvom obliku, nisam shvaćao vrijednost ove momčadi. Poslije sam opet dobivao pozive klada je to sve jako daleko odmaklo, kada su naši otišli do polufinala i finala, ali bio sam u Bukureštu, nije bilo šanse., rekao je i dodao za kraj:

Ali mogu reći da smo svi ostali fascinirani i da su nas nogometaši jako zadužili. Jer dosta putujem svijetom, pa i sad kad sam bio u New Yorku, nevjerojatno je koliko su svi informirani o Hrvatskoj. Od sobarica, taksista, kuhara, svi znaju sve o našoj momčadi,pa i to gdje se naša zemlja nalazi. To što su oni napravili za Hrvatsku je neprocjenjivo”