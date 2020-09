ZANIMLJIV KOMENTAR NA ĐOKOVIĆEVO IZBACIVANJE: Ćorić se ne slaže s Novakovim mišljenjem – ‘Opravdano su ga diskvalificirali’

Srpski je tenisač napucao lopticu i slučajno u vrat pogodio sutknju, a čelnici su odlučili kako će ga zbog toga diskvalificirati

Trenutačno najboljerangirani hrvatski tenisač, 23-godišnji Borna Ćorić 7-5, 6-1, 6-3 pobjedom protiv Australca Jordana Thompsona u 4. kolu US Opena osigurao je svoj prvi ulazak u četvrtfinale nekog “grand slam” turnira u karijeri.

Odličnim nastupom u New Yorku Ćorić je potvrdio kako je kvalitetno radio tijekom pet mjeseci koliko je trajala stanka na ATP Touru uzrokovana pandemijom koronavirusa iako je i on tijekom tog razdoblja bio zaražen virusom COVID-19.

“Pet mjeseci sam čekao na ovaj turnir. Jako sam sretan što se moj naporan rad isplatio. Kod vodstva 5-3 u prvom setu malo sam se uplašio pobjede, ali to je pretpostavljam i normalno jer mi je ovo bila najveća šansa za ulazak u četvrtfinale na ‘grand slam’ turniru u životu. Nakon što sam dobio prvi set, opustio sam se i igrao puno bolje”, izjavio je Ćorić nakon dvoboja protiv Thompsona koji je trajao dva sata i osam minuta, više no dvostruko kraće od drame u 3. kolu kada je svladao Grka Stefanosa Tsitsipasa nakon više od četiri i pol sata i pritom spasio šest meč-lopti suparnika.

‘On igra svoj najbolji tenis’

Za Ćorića je ovo bio treći nastup u 4. kolu na nekom “grand slam” turniru, nakon US Opena 2018. i Australian Opena 2019. kada je gubio od Argentinca Juana Martina Del Potra, odnosno Francuza Lucasa Pouillea.

Ćorić će u četvrtfinalu igrati protiv vršnjaka, Nijemca Alexandera Zvereva, protiv kojega ima pozitivan omjer u karijeri od tri pobjede i jednog poraza u dosadašnja četiri susreta. Jednu od te tri pobjede protiv Zvereva Ćorić je ostvario upravo na US Openu prije tri godine kada ga je svladao u 2. kolu sa 3-6, 7-5, 7-6 (1), 7-6 (4).

“Bit će to odličan dvoboj kao i uvijek. Vidio sam neke njegove mečeve ovdje i mogu reći kako igra možda i svoj najbolji tenis u životu”, najavio je Ćorić svo sljedeći susret.

Đoković opravdano suspendiran

Komentirao je Ćorić i Đokovićev slučaj s diskvalifikacijom. Srpski je tenisač napucao lopticu i slučajno u vrat pogodio sutknju, a čelnici su odlučili kako će ga zbog toga diskvalificirati. Ćorić smatra kako je takva odluka ispravna.

“Nisam vidio odmah što se dogodilo jer sam imao tretman ramena i trener je ušao u sobu i rekao mi je što se dogodilo. Očito, jako nesretan slučaj. Da je loptica otišla pet centimetara lijevo, ne bi se ništa dogodilo. Žao mi ga je, no to su pravila i mislim da je opravdano diskvalificiran. On je moj prijatelj i nitko nije sretan što se to dogodilo”, rekao je Ćorić.