ZA KRAJANOVU SMJENU OKRIVILI SU LIJEPU SLOVENSKU TENISAČICU: ‘Ma to je samo paravan za istinu koju savez želi sakriti’

Okrnjena hrvatska Davis Cup reprezentacija otputovala je na završni turnir u Madrid. Novi problemi pojavili su se jutros, Borna Ćorić ostao je u Zagrebu jer je tijekom noći dobio temperaturu. U Mariboru, pak, mirno radi sada već bivši izbornik Željko Krajan, koji je otvorio dušu za kamere RTL-a.

Preveliki angažman oko Polone Hercog jedan je od razloga koji je teniski savez naveo kao razlog otkaza Željku Krajanu. Krajan bez zadrške tvrdi kako je ovo je tek paravan za istinu koju Savez ne želi otkriti. inače, slovenska tenisačica i bivši hrvatski izbornik u dugogodišnjoj su ljubavnoj vezi.

“Muških i ženskih turnira stvarno ima jedno pedeset posto i vidio sam ih kroz godinu 10-15 puta sigurno. U tih 25 turnira, koliko je il mogućih termina i od sastanaka u Parizu i u Wimbledonu. Čak bi možda rekao da smo se ove godine i češće viđali nego ovih godina prije. Prije sam bio manje angažiran, tako reći, nego sad”, kazao je Krajan u razgovoru za RTL.

I sve je bilo dobro, tvrdi Krajan, do Čilićeva otkaza reprezentaciji zbog ozljede. Ubrzo je bez njegova znanja pomlađena reprezentacija Gojom i Serdarušićem, odbačen je prijedlog da se pričeka Karlović, a Krajanu su znakovite i riječi Borne Ćorića koji je jučer poručio kako je pomlađena reprezentacija njime nezadovoljna.

“Vjerujem da to je jedan od razloga gdje je on sada postao prvi igrač, gdje se on sigurno osjeća da sam ga ja zakinuo s tom zamjenom u finalu kada sam bio primoran, tako reći, staviti Karlovića da igra jer on stvarno nije bio u stanju igrati. Nije niti trebao čekati to da Marin, tako reći, ako je trebao tu odluku donijeti, da se Marin ne odazove. Moglo se to riješiti i tu s Marinom i okolo – ne odgovaraš mi ili nam i puno lakše bi se to riješilo nego sada, na ovaj način, gdje to djeluje grubo i ishitreno”, kaže Krajan.

O smjeni Krajana saznanja nije imao ni donedavno prvi reket Hrvatske, Marin Čilić.

“Do tih medijskih natpisa ni on nije znao što se događa kakav je ovo cirkus. Kažem, on se s tim, po meni i koliko sam čuo, nije slagao, ali se maknuo od toga i nije htio imati nikakvu odgovornost osim da je izrazio svoje mišljenje. Da ne zna, da mu nije jasno zašto se to događa jer su stvari dobro funkcionirale i imali smo dobre rezultate”, govori Krajan.

Činjenice su činjenice. Krajan je najuspješniji i najdugovječniji izbornik. Hrvatsku je odveo do dva finala, ono prošlogodišnje i osvojio. Je li onda ovo za njega i definitivni razlaz s klupom Hrvatske?

“Nikad ne možeš reći ne na ništa. Definitivno ne sa ovim ljudima, s ovim vodstvom saveza definitivno ne. Igračima mogu biti zahvalan, svima koji su prošli kroz tih osam godina. Nemam problema s igračima. Imaju li oni sa mnom, to je druga stvar. Ja, ako sam imao problema, otpočetka sam, kažem, imao s novim vodstvom Saveza”, poručio je bivši izbornik.

Kako god bilo, Krajana samo zanima prava istina jer u priču Saveza ne vjeruje. Ako je i došlo vrijeme razlaza, šteta što se dogodio na ovakav način jer prije samo godinu dana veliko zajedništvo, koju je Hrvatsku krasilo, donijelo je drugi naslov Davis Cupa.