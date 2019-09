VRUĆA TENISAČICA RODOM IZ BIH DOBILA NEMORALNU PONUDU: Njezin odgovor oduševio je čitavu regiju i postao viralni hit

‘Bavi se pornićima, ako ti baš ne ne ide u tenisu’

Njemačka tenisačica rodom iz Tuzle Andrea Petković, trenutno 77. igračica svijeta prema WTA ljestvici, na svom Twiteru profilu podijelila je dogodovštinu iz svog života i, naravno, kako to često zna bivati odmah naišla na neumjesni komentar jednog njezinog pratitelja kojoj je odgovorio.

No, bitno za naglasiti kod toga da nije poznato je li njezin “prijatelj” na Twitteru to napravio kako bi joj dao kompliment (ali na krivi način) ili je to napravio baš kako bi ju uvrijedio. Naime, Andreji je netko od pratitelja ponudio karijeru porno glumice.

”Bavi se pornićima, ako ti baš ne ne ide u tenisu,” napisao je nepoznati muškarac. Ono što je bilo zanimljivo u čitavoj priči je njen odgovor koji je oduševio skoro 300 000 njezinih pratitelja na Twitteru.

”Ostani otvorenog uma, pretpostavljam,” napisala je Petkovićeva, aludirajući na to da se ništa ne odbija, prenosi njezin odgovor srpski tabloid Kurir.