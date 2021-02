VRAĆA SE VELIKI ROGER FEDERER: ‘Prvi put imam osjećaj da je moje koljeno spremno za natjecanja’

‘Prvi put imam osjećaj da je moje koljeno spremno za natjecanja’

Švicarski tenisač Roger Federer će se nakon 13 mjeseca pauziranja i dvije operacije desnog koljena vratiti natjecanjima u ožujku na turniru u Dohi.

“Prvi put imam osjećaj da je moje koljeno spremno za natjecanja”, izjavio je u utorak za švicarski radio SFR Federer koji će za šest mjeseci navršiti 40 godina.

U prosincu je Federer izjavama dao naslutiti da nije siguran je li njegova karijera blizu kraja zbog ozljede, a onda je dodatno razočarao sve najavivši da neće nastupiti na prvom grand slam turniru sezone Australian Openu.

Sada je Švicarac za povratak natjecanjima odabrao turnir ATP 250 u Dohi koji je na rasporedu od 8. do 13. ožujka.

“Bilo je važno, za mene i za moj tim da to bude jedan mali turnir, a ne veliki sa svim stresom koji prati takve turnire”, pojasnio je.

Federer nikada nije imao ovako dugu pauzu u karijeri, najdulja je bila šest mjeseci, od srpnja 2016. do siječnja 2017. kada je imao artroskopiju lijevog koljena.

Švicarac, koji je do sada osvojio 20 grand slam naslova kao i njegov veliki rival Španjolac Rafael Nadal, ne vraća se na terene bez ambicija i ne namjerava izbjegavati turnire na zemljanoj podlozi kao što je činio 2017. i 2018.

‘Želim još osvajati velike turnire’

“Želim još osvajati velike turnire i spreman sam slijediti dugačak i težak put da to ostvarim”, naglasio je Federer, kojem su prioriteti Wimbledon, Olimpijske igre u Tokiju – do sada mu u karijeri nedostaje samo olimpijsko zlato u pojedinačnoj konkurenciji – i US Open.

“Ali želim igrati i na zemljanoj podlozi”, dodao je.