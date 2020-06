[VIDEO] ‘ZLOČESTI DEČKO’ TENISA PODBADA IVANIŠEVIĆA: Objavio snimku Goranova govora i ostavio sarkastičan komentar

Iznenadno razbuktavanje koronavirusa na teniskom turniru, Adria Tour, u Zadru odjeknulo je svijetom. Na revijalnom natjecanju u organizaciji Novaka Đokovića, koronavirus se rasprostranio među tenisačima i trenerima, a bolest su za sada dobili Grigor Dimitrov i Borna Ćorić te trener Novaka Đokovića i trener bugarskog tenisača.

Testirano je do sada 22 ljudi, a 19 ih ima negativan rezultat. Međutim, tenisači, a posebice Dimitrov, su se družili s navijačima i brojnim drugim ljudima proteklih dana pa je pitanje koliko je još zaraženih zaista.

🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Boneheaded decision to go ahead with the ‘exhibition’ speedy recovery fellas, but that’s what happens when you disregard all protocols. This IS NOT A JOKE. https://t.co/SUdxfijkbK

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 22, 2020