Prije malo više od tjedan dana sedmi tenisač svijeta Alexander Zverev bio je sudionik Adria Toura u Zadru. Turnir je otkazan prije finala nakon što je tenisač Grigor Dimitrov objavio da ima koronavirus. Kasnije se pokazalo da su zaraženi Borna Ćorić i Novak Đoković te još dvojica trenera. Ostali sudionici turnira u Zadru bili su na prvom testu negativni.

Među negativnima na prvim testiranjima bio je i Zverev, a svima koji su sudjelovali na turniru propisana su dva tjedna samoizolacije. Zverev je, dakle, trebao biti u dvotjednoj izolaciji i kazao je i sam nakon prvog testiranja da će to i napraviti…

“Duboko se ispričavam svima koje sam izložio riziku. Nastavit ću slijediti upute samoizolacije. Ostanite sigurni”, poručio je Zverev, ali nažalost nije postupio tako.

Naime, ove nedjelje snimljen je na na jednom partiju. Video koji je objavio izvjesni Philipp Plein, a na kojem se vidi Zverev kako tulumari, širi se brzinski društvenim mrežama, ali njemački se tenisač za sada nije oglasio i objasnio situaciju.

Sascha Zverev six days ago after Adria Tour coronavirus cluster:

“I deeply apologize to anyone that I have put at risk…I will proceed to follow self-isolating guidelines…stay safe 🙏.”

Sascha Zverev four hours ago: pic.twitter.com/vqBXvYdxkv

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 28, 2020