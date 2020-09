Kasnije je sve to prokomentirao

Novak Đoković otvorio je svoj nastup na US Openu sjajnom pobjedom protiv tenisača iz Bosne i Hercegovine Damira Džumhura.

Nole je lagano odradio svoj posao, u tri je seta (6-1, 6-4, 6-1) pomeo Džumhura, no imao je svoje uobičajene ispade bijesa, a jedan je posebno uhvatila kamera.

Naime, Nole je u jednom trenutku meča glasno i bijesno viknuo prema svom boksu u kojem je bio i hrvatski tenisač Goran Ivanišević.

“Kaži da sjedne!”, izderao se Novak, a snimku tog njegovog ispada možete pogledati OVDJE.

‘Izbacio sam to iz sebe’

Kasnije je sve to prokomentirao:

“Ni prvi, a vjerojatno ni posljednji put da sam urlao prema svom stožeru. Ponekad se takve stvari dogode. Bio sam frustriran igrom, nekim udarcima koje sam izveo. Urlikom sam to izbacio iz sebe. To je intenzitet, stalo vam je do pobjede. Da mi nije stalo, ne bih bio ovdje. Uvijek igram s puno energije i nekad moram ovako reagirati da vratim fokus. Bitno je imati boks, da se možete okrenuti prema njima, nema veze je li stadion pun ili prazan. Očekujete da budu s tobom i daju ti podršku”, objasnio je Đoković svoj potez.

U drugom kolu slijedi mu okršaj s Kyleom Edmundom, Britancem koji drži 44. mjesto na ATP ljestvici.