[VIDEO] JEDINA SNIMKA NA KOJOJ SE TOČNO VIDI ŠTO JE ĐOKOVIĆ NAPRAVIO: Pogodio je sutkinju i začuo se jeziv krik

Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković diskvalificiran je u 4. kolu US Opena jer je po završetku gema lopticom pogodio linijsku sutkinju.

Đoković je protiv Španjolca Pabla Carena Buste gubio s 5-6 u prvom setu kada je trostruki pobjednik US Opena izgubio živce nakon što je što je izgubio svoj servis. Đoković je udario lopticu svom snagom, a ona je pogodila linijsku sutkinju.

Sutkinja je pala nakon što ju je loptica pogodila u vrat i pružena joj je medicinska pomoć. Đoković se odmah ispričao, ali mu je glavni sudac, prema pravilima i u suradnji sa supervizorom turnira, dosudio diskvalifikaciju.

Tijekom prijenosa samo je jedna kamera uhvatila situaciju na kojoj se točno vidi što se dogodilo. Glavna kamera nalazila se iznad sutkinje i uhvatila je kadar u kojem se vidi kako Đoković odlazi prema sutkinji kako bi se ispričao.

