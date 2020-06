[VIDEO] DIMITROV JE ZNAO DA JE ZARAŽEN? Pojavila se neobična snimka. Pogledajte što je Bugarin napravio u Zadru

Dimitrov je bio uvjerljivo najrizičniji sudionik turnira prije dolaska u Zadar

Bugarski tenisač Grigor Dimitrov, postao je temom brojnih svjetskih medija nakon što se otkrilo da je na Adria Touru u Zadru nastupao iako je bio zaražen koronavirusom. Zbog njega je turnir na kraju otkazan, a zaraženo je još troje ljudi, među kojima je i hrvatski tenisač Borna Ćorić koji ga je na turniru i svladao.

Od 22 testiranih sudionika turnira 19 ih je bilo negativno, a pozitivni su bili uz Ćorića i Dimitrova još i Christian Groh, Bugarinov trener, te Marko Panichi, trener Novaka Đokovića. Međutim, pojavila se u međuvremenu priča koja otkriva da je Dimitrov znao da je bolestan i to danima uoči dolaska u Zadar na Adria Tour.

Procurio video

Dimitrov je bio uvjerljivo najrizičniji sudionik turnira jer prije dolaska u Zadar, u svega mjesec dana, boravio je čak u četirima zemljama. Boravio je u SAD-u, Bugarskoj, Srbiji i Monaku, a u ovoj potonjoj je navodno baš on bio nulti pacijent. Dimitrov niti u jednoj državi nije podvrgnut testiranju, a baš prije dolaska u Hrvatsku navodno se počeo osjećati loše. Ipak, odbio je čak dva put testirati se na virus i štoviše, družio se s navijačima, suigračima, partijao je i ponašao kao da se ništa ne događa.

No, u jednom trenutku moglo se vidjeti da nešto s Dimitrovim nije u redu. Odbio je obaviti neke medijske obveze i na kraju je u subotu odigrao užasan meč s Bornom Ćorićem u kojem je djelovao umorno i iscrpljeno. No, kako je danima prije toga tulumario, pripisali su svi to nekakvom mamurluku i potrošenosti. Ipak, pojavio se u međuvremenu i video s detaljem koji je mnogima promakao, a na kojem se može vidjeti da se Dimitrov odbio rukovati s Ćorićem i sucem meča, već im je samo pružio šaku.

Je li moguće da je Dimitrov već tada znao da nešto s njim nije u redu, to je teško reći, ali može se naslutiti iz ovog videa. Snimku pogledajte OVDJE.