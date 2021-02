[VIDEO] AU, KAKVU PILU VOZI NOVAK ĐOKOVIĆ: Pogledajte superluksuznu zvijer srpskog tenisača koja do 100 km/h stiže za 2.5 sekunde

Đoković vozi električni automobil, Teslu X, koju proizvodi tvrtka u vlasništvu Elona Muska

Najbolji tenisač svijeta, Srbin, Novak Đoković, inače je poznat po tome da silno pazi na ekologiju, vegetarijanac je, društveno je odgovoran sportaš i u skladu sa svojim životnim navikama, vozi i poseban automobil.

Naime, Đoković vozi električni automobil, Teslu X, koju proizvodi tvrtka u vlasništvu Elona Muska. Osnovni paket ovog modela kreće se negdje od 95 tisuća eura, dok za one poboljšanije verzije treba dati oko 110 tisuća eura, a jedan takav vozi i Novak.

Model Tesla X ima 1020 konjskih snaga i ubrzava do 100 km/h za samo 2.5 sekundi, a još spada u kategoriju SUV-a i to je doista impresivno. No, kako spada u terence, maksimalno doseže brzinu od 210 km/h, dakle, nije jurilica već je luksuzni obiteljski auto.

U autu ima vrhunsku opremu, audio sustav s 22 zvučnika, posjeduje najveći panoramski krov od svih automobila, a ima i “gullwing” mehanizam otvaranja vrata.