VELIKA SRAMOTA HR TENISA: Nema pomaka nabolje, redaju se optužbe i ucjene, spominje se mafija, a najviše pati sport

Ružno poglavlje hrvatskog ženskog tenisa i dalje je na repertoaru

Slučaj mlade i perspektivne tenisačice Oleksandre Saške Olijnikove, 18-godišnje Ukrajinke s hrvatskom putovnicom, još uvijek nije u sferi prošlosti, nema pomaka nabolje. Zbog toga smo odlučili razjasniti situaciju, ili barem pokušati razjasniti situaciju koja se pretvorila u jedno ružno poglavlje hrvatskog tenisa.

Prije sedam godina došla u Hrvatsku kao izbjeglica

Priča ide da je spomenuta tenisačica prije sedam godina u Hrvatsku došla kao izbjeglica sa svojom obitelji nakon što su zbog ratnog stanja morali napustiti svoju domovinu.

Njen otac Denis, majka Svitlana i mlađi brat Nazar imaju status azilanata, dok jedino Oleksandra ima hrvatsko državljanstvo, zato što je uspješna sportašica.

Trener joj je otac Denis, a situacija u obitelji niti malo nije lagana. On radi kao taksist i po 12 sati dnevno kako bi uzdržavao bolesnu suprugu i dvoje djece.

Od dolaska u Hrvatsku Oleksandra i njezina obitelj prošli su tipičnu izbjegličku priču, tešku, mučnu, priču koja ju je izgradila kao osobu i sportašicu, a koju su ljudi na ovim prostorima, nažalost, isto tako prošli kad su velikosrpska politika i poremećeni ideološki umovi u Beogradu, uzeli stvar u svoje ruke i napravili kaos.

Isprva nisu imali gdje živjeti, proživljavali su teške trenutke i jedva se snalazili iz dana u dan. Uz to, većina njihove obiteljske imovine u Ukrajini bila je konfiscirana, a njihovu tvrtku koju je posjedovao otac uništila je vlada.

Dear #TeamSashka friends, & Dear TennisTwitter, This tweet is VERY long, but it’s probably the most (cont) https://t.co/dbLaxhWCNC — Oleksandra Oliynykova (@sashaoliynykova) February 5, 2019

No unatoč tome, Oleksandra je uspjela pronaći put do profesionalnog bavljenja sportom i pokazala, barem prema rezultatima, da može biti među najboljim juniorkama u Hrvatskoj, ako ne i najbolja.

Osvojila je devet europskih naslova turnira u parovima za djevojčice ispod 14 godina. Četiri puta stizala je do finala singlova na europskim turnirima iste kategorije, a kasnije se fokusirala na posebnu kategoriju turnira, onu pod nazivom ITF Juniors.

Prošle godine uspjela je osvojiti ITF turnir u Grčkoj na koji je s ocem došla bez novca za povratak kući. Doslovno im je nagrada od osvojenog turnira pokrila troškove puta nazad u Hrvatsku.

Saška se trenutačno nalazi, govore nam, na 780. mjestu WTA liste, a bila je među 40 tenisačica svijeta mlađih od 18 godina. Gledajući hrvatske tenisačice do 18 i 19 godina, bila je prva na WTA listi…

My 2018: career-highest ranking WTA 709, first ITF Pro title, new racket partner @Angell_Sport, new & better me :). To be continued in 2019 (will start in January, probably in Asia). Thanks again to all of you – your support is awesome ❤️🙏🎾! pic.twitter.com/gpNDSSEoDU — Oleksandra Oliynykova (@sashaoliynykova) December 7, 2018

Ušla u program za podršku sportašima izbjeglicama

Osvajanjem ITF naslova ušla je u program za podršku sportašima izbjeglicama (IOCRAS) što je bila prva prava financijska pomoć koju je primila od kad je u Hrvatskoj.

Obitelj je to prepoznala kao nagradu za dobre rezultate i trud, pa su se obratili Hrvatskom teniskom savezu i zatražili dodatnu podršku.

Međutim, tvrde da im se nitko nije javio po tom pitanju, ignorirali su ih kako se ističe, pa su Olijnikovi odlučili otići korak dalje i priču plasirati u medije, a nakon toga čitav slučaj odjeknuo je Hrvatskom.

Prema njezinom svjedočenju, izostala je podrška Hrvatskog teniskog saveza, a nakon što se požalila medijima navodno je izbačena iz U-18 reprezentacije. U postu objavljenom 5. veljače na društvenim mrežama također je opisala kako su joj se ljudi iz hrvatskog tenisa navodno izrugivali govoreći kako je ona jadna mala Ukrajinka s ludim ocem.

I go to Turkey!!!! With help of my good friends Mike & Cristina @mikeshamash – thank you, guys, sooo much 🙏🙏🙏🙏🙏! I am still in play! We will survive 💪💪💪 — Oleksandra Oliynykova (@sashaoliynykova) February 6, 2019

“Igrala sam skoro šest godina pod hrvatskom zastavom, ali sam uvijek ostala jadna Ukrajinka”, navodi. Opisala je ona i da u hrvatski tenis djeluje poput talijanske mafije i da možeš uspjeti samo ako si dio te mafije ili joj plaćaš.

Istaknula i kako je postala meta ‘te mafije’

Nije to bio jedini primjer kojeg je navela, istaknula je i kako je postala meta te mafije jer nije bila dio nje te joj nije plaćala. Tu prvenstveno misli na izbacivanje svih programa HTS-a nakon što je ispričala svoju priču medijima i gubitka podrške.

Ono što je sporno u ovom slučaju je to što Oleksandra ima želju da kao uvjerljivo najbolja tenisačica svoje generacije u Hrvatskoj, kako ističe njezin otac, dobije značajniju potporu i pomoć od Saveza, pritom misleći na pozivnice za turnire, pristup većem broju terena, veće sudjelovanje u raznim aktivnostima. “No, wild card ne dobiva, pozivnice idu nekim drugim tenisačicama koje to nisu zaslužile”, kako nam je rekao otac Denis Olijnikov.

“U ovom trenutku ona je doslovno uništena kao jedna mlada i perspektivna tenisačica, za tri mjeseca neće više biti povratka za nju. Za to su krivi izvršni direktor HTS-a Marin Galić i predsjednica Saveza Nikolina Babić. Sve što sam do sad rekao, stojim iza toga. Meni je više o tome dosadno pričati.

‘U hrvatskom juniorskom tenisu doslovno je kriza kakve nikad nije bilo’

Mislio sam da će ovakva naša reakcija pokrenuti neke promjene u hrvatskom tenisu, mislio sam da će izazvati reakciju hrvatske teniske javnosti. Ali, uopće nije i to je veliki problem za čitav Savez kao takvog. U hrvatskom juniorskom tenisu doslovno je kriza kakve nikad nije bilo.

Pa, jeste li svjesni da Hrvatska nema niti jednu juniorsku u nastupima za Grand Slam, tko će igrati na seniorskim tourovima za pet godina?”, pita se Denis Olijnikov u uvodu razgovora za Net.hr i nastavlja objašnjavati:

“Situacija je ovakva. HTS je Sašku doslovno izbacio iz svog razvojnog programa, iako Galić govori kako to nije istina, kako su je oni financirali. I na kraju ljudi to čitaju i sami vide da tu nešto ne štima. Nije ovo slučaj niti spor između Oleksandre i HTS-a, to je samo jedan primjer. Situacija je između HTS-a i hrvatskih teniskih juniorki. Ako samo pogledate na web stranicu HTS-a, vidjet ćete da tamo piše kako su najbolje hrvatske teniske juniorke i juniori u kampu HTS-a.

Tamo su izbrojene sve juniorke i juniori, a među navedenim nema Oleksandre, Noe Krznarić, Ive Zelić… Od spomenutih postoji samo jedna najbolja. Pitanje je što nabrojani osim nas ne žele izaći u javnost.

‘Wild card ne dobivaju najbolje juniorke, nego odabrani’

Ja sam kao idiot koji je progovorio o problemima unutar Saveza i na kraju je došlo do toga da sam ja samo neki tata, ona neće igrati, a u tom svemu neki drugi napreduju prema naprijed. Wild card ne dobivaju najbolje juniorke, nego odabrani i takvi će više napredovati zbog nepravednog sustava, filozofije Saveza, iz razloga što imaju veće mogućnosti za treniranje, za teniski razvoj. Imaju mogućnosti igrati jake turnire.

Nije istina da Saška nije htjela nastupati za U-18 reprezentaciju Hrvatske, ali sad na ovo pitanje, nakon svega, kažem da ne želim da više igra za Hrvatsku. To što Galić govori trebao bi se toga sramiti, trebao bi imati veliki sram u sebi.

Nažalost, to nije aktualna tema pa se novinari time ne bave. Galić na Malti dobiva pehare za najbolju juniorku i juniora, priča završi na naslovnicama, a radi se o najslabijoj juniorskoj ligi (Tennis Europe Federation). Zašto nemamo barem jednu juniorku u kvalifikacijama za neki juniorski Grand Slam, jeste se kad to pitali? Moraju postojati objektivni kriteriji prema kojem najbolje juniorke dobivaju pozivnice za turnire od Saveza na seniorske turnire.

O tome je bila priča, nije to bio naš uvjet, nego nešto što su cure zaslužile”, u jednom dahu nam govori Denis Olijnikovi u razgovoru dolazimo do toga, kako nam govori, da predsjednica Nikolina Babić nije za roditelje izdvojila barem pet minuta za razgovor. Također, došli su čak na ideju da ovaj izuzetno skupi sport pokušaju financirati i crowdfundingom.

Propala ideja s teniskim kafićem

No, nije bilo velike sreće. Skupili su tek dva posto planiranog iznosa, pa je priča o teniskom kafiću u Zagrebu pala u vodu. Ipak, bilo je to dovoljno novca da kupe teniski top uz čiju pomoć Saška i dan-danas trenira, jer si ne mogu priuštiti sparing-partnera koji bi ih mjesečno koštao između 1000 i 2000 kn. Stoga, jedini način za teniski razvoj, prema Denisu, su nastupi na turnirima za koji ne dobivaju pozivnice.

“Za roditelje, znači za Krznariće, za Zeliće, nije izdvojeno niti malo vremena za objašnjenje, dijalog, razgovor nakon promjena do kojih je došlo od 1.1. ove godine. Jer, te promjene postale su bitne, više od novca. Znači, govorim o promjeni politike i distribucije wild cardova juniorkama i u Hrvatskoj i u inozemstvu. Roditelji i treneri do te pozivnice ne mogu doći. Za nas nije bilo vremena za ikakve razgovore.

Mi smo rekli da više nećemo potpisati ugovor za nastup za U-18 reprezentacije dok neće biti riječi o tome. Igračice nisu robovi, imaju pravo na poštenje, na svoje interese. Nije tu u pitanju samo moja kći, nego i ostalim djevojkama. Dajte nam kriterije?

ITF 60 000 – oko tog turnira se sve vrti u ovom slučaju

Znači, igračica koja je po renkingu u TOP 200 dobiva pozivnice za te, te i te turnire. ITF 60 000, unikatni seniorski turnir za nas, nema takvog turnira u Hrvatskoj, tako visoko rangiranog turnira, a na njega dolaze igračice koje nisu niti juniorke niti su iz Hrvatske i na neki način dobivaju pozivnice za turnir. Zato se roditelji najboljih juniorki pitaju: Dobro, ako Savez daje tim curama pozivnice, mora dati i nama. Takvo je nekakvo pravilo. Mi pitamo: Gdje su te pozivnice koje smo mi radom i rezultatima zaslužili, odnosno naša djeca? To je glavno pitanje?”, ističe nam Denis Olijnikov.

Isto pitanje postavili smo Marinu Galiću iz HTS-a i zamolili ga da nam se osvrne na optužbe, odnosno na čitavu ovu mučnu i dosadnu situaciju?

“To što Denis Olijnikov govori nije istina. Za naše wild cardove se brinu izbornici i sad po novome imamo sportsku direktoricu Jelenu Kostanić Tošić, našu bivšu igračicu, i navedeni su mjerodavni tko treba dobiti pozivnicu za koji turnir.

Pozivnice se dodijeljuju isključivo po sportskom rejkingu i potencijalu. Također, ovo što je rekla kako su se ljudi u Savezu uzrugivali njoj osobno ‘kako je ona jadna mala Ukrajinka s ludim ocem’, to nije istina, to je laž. Daj Bože da ona uspije, bit će mi drago neovisno o svemu što govore, o svim prijeporima koje oni imaju prema Savezu.

Oleksandra Saška Olijnikova imala je status izbjeglice i ona je preko Međunarodnog olimpijskog odbora dobivala stipendiju koja je morala biti proslijeđena preko HTS-a.

Mi smo to uredno proslijeđivali i nakon što je prošle godine dobila hrvatsko državljanstvo, normalna stvar da je izgubila status izbjeglice. I tad na scenu stupa njezin otac Denis koji manipulira situacijom. Meni je nje žao, ona s tim nema ništa.

Galić: ‘ Za naše wild cardove se brinu izbornici i mjerodavni za to’

On je valjda mislio da je netko iz HTS-a nju otkucao i da zbog toga ona više nema status izbjeglice. Ne, nije ju nitko otkucao, to je realnost. On je htio novac uzimati na prevaru. Ona je u normalnim programima u kojem su svi tenisači u Hrvatskoj.

Mi bi htjeli da ona, kao i ostali, dobivaju više novaca ali mi te mogućnosti trenutno nemamo. Naš fokus je na mladim igračicama, posebno na one koje su na tom nekom prijelazu iz juniorske kategorije u seniorsku. Naši jedini kriteriji su teniski rezultati, apsolutno i samo teniski rezultati. Ona niti u jednom trenutku nije zakinuta za ništa.

Nitko nije dobio ni više, ni manje nego ona. On priča, samo priča, a nema dokaza. To što on govori su laži, on je sam odlučio da će njegova kći igrati profesionalne turnire i ne želi da ona igra juniorske turnire. HTS, nadalje, nju nije izbacio iz U-18 reprezentacije Hrvatske. Ona najnormalnije i dalje može igrati juniorski tenis, ali ne želi.

Jedino što je činjenica je to da Savez ne može više novaca isporučivati jer taj program financiranja više ne postoji. Svi su drugi potpisali ugovore s HTS-om, ona ne želi.

To je jednostavno samo priča, pa njezin otac se periodično javlja svakih jedno mjesec dana kad Oleksandri Saški Olijnikovoj zafali avionskih karata za putovanja na turnire.

Onda on nazove medije, plače i onda se nađe neki dobrotvor koji plati tu kartu. Znači, koristi medije za svoje osobne stvari. I to što napada Antoniju Ružić, to je sramotno, to nema veze s vezom.

‘Nikoga se ne favorizira, samo se gleda po rezultatima i po zaslugama’

Ona nema veze s ničim. On kad kaže da se radi o igračicama koje mi, kao, guramo, govori da su to najslabije igračice, najslabiji rang, vi znate koje sve bio na toj listi na kojoj je trenutno Ružić?

Znači Federer, Nadal, Čilić, Đoković, je li to dovoljan broj ljudi koji su bili na toj listi, a sad su respektabilni tenisači. On omalovažava sva ta imena i jasno time govori o sebi. Oleksandra Saška Olijnikova nije iz ničeg isključena, ona sama ne želi igrati juniorske turnire. Što da radim?

Da je kumim, molim? Postoji jasan pravilnik Saveza, postoji ugovor kojim pokrivamo taj i taj program. Nikoga se ne favorizira, samo se gleda po razultatima i po zaslugama.

Olijnikova i njezin otac direktno rade protiv tenisa, zbog nekih optužbi izgubili smo sponzora za naše mlade igračice. Svjesno njezin otac to radi. Samo pljuje i zato ozbiljno razmišljamo o tužbi za ono što su istaknuli da smo mi mafija. Odgovaraj za svoje riječi, svatko mora odgovarati i stajati iza onog što govorite.

‘Ona nije najbolja hrvatska juniorka i dva puta je odbila igrati za reprezentaciju’

Gdje su dokazi za ono što on govori? On nema dokaze, samo govori da se diže medijski hype. Ona nije najbolja hrvatska juniorka. Istina, igrala je za reprezentaciju sa deset, dvanaest godina. Međutim, dva puta je odbila igrati za reprezentaciju Hrvatske, zadnja dva nastupa je odbila i to je ucijenjivala da će igrati samo i isključivo ako joj se da wild card za jedan glavni turnir koji se odžava u Zagrebu, ITF turniru za koji ona, realno, nije zaslužila.

U tom trenutku, tri, četiri tenisačice su bile ispred nje i zato nije mogla dobiti pozivnicu. Mislim da je na kraju wild card dobila Lea Bošković, to je bilo prije mog dolaska na funkciju. No, on je ucijenjivao jasno i glasno, potvrdit će vam i izbornik, da će igrati isključivo i jedino kad dobije wild card. Nije dobila pozivnicu, dva puta je odbila nastupati za Hrvatsku. To su činjenica. Ovo je prava istina, jedina istina. Postoje mailovi, poruke koje to i potvrđuju. To što ona sad priča nije točno. To su sve nebuloze, a ovo što sam rekao su činjenice i fakti”, zaključio je Marin Galić.