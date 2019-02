VELIKA SRAMOTA HRVATSKOG TENISA – NASTAVAK: Slučaj sve više poprima predznak neshvatljivog i nevjerojatnog

Oleksandra Saška Olinjkova objavila novi post na društvenim mrežama

Hrvatski tenis je u prošloj godini doživio zvijezdane trenutke. Naša Davis Cup reprezentacija ponijela je trofej najboljih na svijetu a Marin Čilić je, prema renkingu, bio opet jedan od najboljih…

Uz Marina, i ostali naši predstavnici ostvarivali su uspjehe, neki veće, neki manje, ali itekako su ostavili traga.

Međutim, priča uspješnog hrvatskog tenisa ima i jednu mrlju, a ona se zove Oleksandra Saška Olinjkova. Radi se o 18-godišnjoj Ukrajinki s hrvatskom putovnicom koja pokušava izgraditi profesionalnu karijeru u tenisu, a koja nastavlja javno kritizirati rad Hrvatskog teniskog saveza.

Digla se prašina oko slučaja

Prije manje od mjesec dana u jednom postu na društvenim mrežama isticala je kako je izbačena iz svih aktivnosti i programa potpore HTS-a iako ima najbolje rezultate među hrvatskim tenisačicama do 18 i 19 godina. Digla se prašina oko ovog slučaja koji je odjeknuo u hrvatskim medijima…

Saška Olinjkova prvu je financijsku pomoć, kako kaže, dobila u okviru podrške sportašima izbjeglicama (IOCRAS). U Hrvatsku je došla prije sedam godina zajedno sa svojim roditeljima, bježeći pred ratnim vihorom koji je zahvatio i Ukrajinu.

Surova stvarnost

Tata Denis, majka Svitlana i mlađi brat Nazar imaju status azilanata u Hrvatskoj, dok Oleksandra ima hrvatsko državljanstvo na temelju svojih sportskih rezultata koji joj daju status talentirane sportašice. No, surova stvarnost hrvatskog tenisa i ovog slučaja ponovno je u prvom planu.

Naime, Olinjkova se ovoga puta obratila putem Facebook stranice Vragolasti Tenis. U novoj objavi napomenula je da je sada dobila ponudu HTS-a za priključivanje financijskom programu Hrvatskog olimpijskog odbora, ali pod uvjetom da se odrekne statusa juniorke i postane mlada seniorka.

HTS, prema njezinim riječima, to je učinio zbog toga kako bi se pogodovalo tenisačici iz Čakovca, Antoniji Ružić, koja je proglašena najboljom juniorkom iako nema najbolje rezultate od hrvatskih tenisačica u juniorskoj konkurenciji.

Posljednju objavu Olinjkove prenosimo u cijelosti:

‘Nemam drugih sredstava za borbu protiv nepravde i nepoštenja’

“Pozdrav svim čitateljima Vragolasti Tenis iz Turske, Ja sam Oleksandra Oliynykova, mlada hrvatska tenisačica. Trenutačno igram ovdje niz profesionalnih turnira u vrijednosti $15k. Moram odigrati još jedan turnir, ali bez obzira na ishod, nakon povratka kući postići ću najbolji renking u svojoj karijeri. Nisam ja skandalozna osoba.

Najviše u životu voljela bih samo igrati tenis, trenirati, ići na turnire i pobijediti – i raditi to tiho i bez viška pažnje. Međutim, osim javne pozornosti, nemam drugih sredstava za borbu protiv nepravde i nepoštenja. Nemam odvjetnike ili veze u medijima, nemam novca i prijatelja u vladi i politici. Zato molim vas da odvojite minutu pozornosti i upoznate se s mojom izjavom.

Krajem prošlog tjedna dobila sam “ponudu” od Hrvatskog teniskog saveza. Ponudili su mi da popunim papire za sudjelovanje u nekom od programa Hrvatskog olimpijskog odbora, ali pod jednim uvjetom – MORAM se sama odreći statusa “junior/juniorka” i prijaviti se u program u statusu “mladi senior/seniorka”.

Juniorka po standardima

To je bilo iznenađujuće, budući da je moj stav o ovom pitanju dobro poznat: kao igračica rođena 2001. godine (koja do sada nije napunila 19 godina), ja sam JUNIORKA po standardima Međunarodne teniske federacije. Suprotno tvrdnjama Saveza, nisam zaustavila svoju juniorsku karijeru – mogućnost igranja u juniorskim turnirima mi je još uvijek otvorena do kraja ove godine. Mnogi moji kolege – uspješno nastupaju u seniorskom touru, dok ostaju juniorke…

Prije nastavka ove priče, željela bih još jednom naglasiti da od 1 mjeseca 2018. godine kada sam službeno postala najbolja hrvatska juniorka u ranglistima WTA i ITF, a do danas, nisam dobila niti jednu kunu iz proračuna Hrvatskog teniskog saveza, naime iz sredstava namijenjenih za podršku i razvoj juniorskog tenisa.

Moja olimpijska stipendija, koja je već oduzeta, bila je namijenjena meni kao sportašici-izbjeglici, poslana je iz Švicarske iz proračuna Svjetskog olimpijskog odbora.

‘Savez je slao druge igračice zajedno s trenerima u Japan i SAD, ali…’

Svojim napornim radom zaradila sam prvo mjesto među hrvatskim juniorkama – ali nikad nisam dobila niti jednu kartu, niti jedan plaćeni dan u hotelu, niti jednu plaćenu masažu ili tečaj oporavka. U isto vrijeme, Savez je slao druge igračice zajedno s trenerima u Japan i SAD, u Italiju i Francusku – i nisu se mogle ni približiti mojim rezultatima.

U međuvremenu, razlog zbog kojeg je Savez htio da u pisanom obliku, službeno odustanem od statusa “juniorke”, ubrzo je postao poznat.

Činjenica je da je jedna od mojih kolega, podrijetlom iz Čakovca – iz grada u kojem žive trenutna Predsjednica HTS, a tamo se nalazi i klub iz kojeg je trenutni menadžer i član uprave HTS-a – uskoro će dobiti solidnu financijsku potporu od energetske tvrtke INA kao “najbolja hrvatska juniorka”.

Ista sportašica, koja je proteklih par mjeseci dobila priznanje HTS-a kao “Najbolja juniorka godine” i stipendiju Zaklade Marina Čilića. Ali i na račun Saveza posjetila je puno različitih turnira u SAD-u i Europi u pratnji trenera, sa 100% plaćenim troškovima.

‘Rješenje ima dva problema’

Pozdravljam odluku tvrtke INA da podrži juniorski tenis u Hrvatskoj. Ali ovo rješenje ima dva problema.

Prvi – ja, Oleksandra Oliynykova, koja je najbolja juniorka na rang-listama za WTA i ITF World Tour i prva i trenutno jedina u generaciji imam osvojeni profesionalni turnir.

Drugi – Noa Krznaric, koja je trenutno najviše rangirana u rang-listi ITF Juniors (ja ne mogu govoriti umjesto Noe i njezine obitelji, ali znam da je njihova situacija u odnosima sa Savezom nešto slična mojoj).

Kako bi promovirao sportašicu iz Čakovca, Savez prodaje javnosti priču o “juniorskoj Europskoj prvakinji”. Moja kolegica iz Čakovca pobijedila je na završnom turniru organizacije Tennis Europe. To je najslabija liga juniorskog tenisa.

Predložili da se odrekne statusa juniorke

Nisam sigurna da INA ili Zaklada Marina Čilića znaju o tome da je njihovu donaciju dobila “najbolja hrvatska juniorka” koja zapravo daleko nije najbolja. Ali o tomu sigurno znaju u Hrvatskom teniskom savezu.

Zato su predložili da se odreknem statusa “juniorke” – da “očistim teren” za nekog drugog.

Službeno izjavljujem:

Nisam završila svoju juniorsku karijeru i neću je dovršiti dok ne napunim 19 godina. Ja sam najbolja juniorka u Hrvatskoj na WTA i ITF World Tour rang-listama, i Noa Krznarić je najbolja prema rang-listi ITF Juniors.

Igram tenis već 13 godina.

Moja pozicija na rang-listama WTA i ITF World Tour je rezultat puno truda i odricanja. Ako netko želi izazvati moj status, to može učiniti na turnirima, a ne u uredima Hrvatskog teniskog saveza. Posebno se želim obratiti upravi tvrtke INA.

Najvjerojatnije, zbog neznanja, ali postali ste dio netransparentne sheme korupcije, u kojoj sredstva namijenjena za podršku najboljih će biti distribuirana preko HTS-a, ne najboljima, već “najsvojima”.

Poštovana INA, možete ovo riješiti. Održite otvoren i pošten juniorski turnir, i dodijelite stipendije dobitnicama i dobitnicima.

Pri kraju, još jednom želim zahvaliti ljubiteljima tenisa i čitateljima Vragolastog. Stvarno cijenim vašu podršku. Hvala svima vama!

S poštovanjem svima,

Oleksandra Oliynykova”, stoji u njezinoj objavi.