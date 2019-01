VEKIĆ RUTINSKI DO ČETVRTFINALA SANKT PETERSBURGA: Tamo ju čeka itekako ozbiljna protivnica

Sjajna hrvatska tesnisačica bez većih problema došla je do četvrtfinala

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA – 30.) izborila je mjesto u četvrtfinalu WTA turnira u ruskom St. Peterburgu, gdje je u srijedu u dvoboju 2. kola pobijedila Ruskinju Veroniku Kudermetovu (WTA – 108.) sa 6-4, 6-3 za 77 minuta, a u petak će za mjesto u polufinalu igrati protiv prve nositeljice Čehinje Petre Kvitove.

Vekić je na svom trećem turniru u ovoj sezoni stigla do drugog četvrtfinala, nakon što je u prvom tjednu 2019. u Brisbaneu igrala u polufinalu u kojem je poražena od Karoline Pliškove. Protiv Kudermetove je 22-godišnja Osječanka bila vrlo uvjerljiva do trenutka kad je prvi put servirala za pobjedu, pri vodstvu 6-4, 5-2. Tada je 21-godišnja Ruskinja, zahvaljujući i dvostrukim pogreškama naše tenisačice, prvi put došla do prilike za ‘break’ koju je i iskoristila.

Susret s Kvitovom

No, već u sljedećem gemu Vekić je novim ‘breakom’ dovršila posao te stigla do pobjede i dvoboja protiv druge tenisačice svijeta Petre Kvitove, koja je sa 6-2, 7-6 (3) svladala Bjeloruskinju Victoriju Azarenku.

Vekić je protiv Kvitove igrala samo jednom, 2014. u Miamiju, a tada je Čehinja bila bolja sa 6-3, 6-4. Četvrtfinalni dvoboji u St. Peterburgu na rasporedu su u petak.