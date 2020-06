UŽIVO, ZVEREV I RUBLJOV OBJAVILI NALAZE TESTIRANJA NA KORONU: ‘Ispričavam se svima koje sam ugrozio’

U nedjelju navečer je objavljeno kako je bugarski tenisač Grigor Dimitrov, koji se u subotu povukao s Adria Toura, humanitarnog turnira kojeg je u Zadru organizirao Novak Đoković, pozitivan na koronavirus. Nakon toga su svi koji su bili u bliskom kontaktu s njim odvedeni na testiranje na koronavirus.

U ponedjeljak ujutro je najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić objavio na svom Instagram profilu da je pozitivan na COVID-19. Nedugo nakon njega je priopćenje poslao i Marin Čilić koji je pak potvrdio kako nije zaražen notornim virusom. Turnir je na kraju otkazan i zaraženo je troje tenisača, dok je testirano ukupno 22 ljudi. Pozitivni su uz Ćorića i Mario Paniki, kondicijski trener Novaka Đokovića te Christian Groh, trener Grigroa Dimitrova.

16:00- Međuvremenu su se još javili i Alex Zverev i Andrej Rubljov, a obojica su negativna na virus.

“Upravo sam doznao da smo moj tim i ja negativni na covid-19. Duboko se ispričavam bilo kome koga sam potencijalno ugrozio time što sam sudjelovao na turniru u Zadru. Pratit ću preporuke samoizolacije koje sam dobio od liječnika. Kao dodatna mjera opreza, moj tim i ja ćemo nastaviti s redovnim testiranjem. Želim brz oporavak svima koji su pozitivni na virus”, napisao je Zverev.

Rubljov isto veli da nema koronu.

”Pozdrav svima. Želio sam reći da sam dobro i da sam zdrav. Negativan sam na covid-19. Nadam se da će nam se životi uskoro vratiti u normalu i sve ovo možemo podnijeti zajedno. Ovo što se događa u svijetu naša je odgovornost. To je globalni problem i utječe na sve nas. Zajedno moramo pokušati smanjiti da se virus nastavi širiti tako da ću sljedeća dva tjedna biti u karanteni. Hvala na podršci”, napisao je Rus.

Hi everyone!

I wanted to tell you that I am fine and healthy. I tested negative for Covid-19.

I hope that our lives will soon return to normal. And we can handle it together🖤

— Andrey Rublev (@AndreyRublev97) June 22, 2020