FEDERER SRUŠIO NADALA U JOŠ JEDNOM EPSKOM SPEKTAKLU: U finalu legendarnog Švicarca čeka Novak Đoković

Nakon što se Novak Đoković u finale Wimbledona plasirao pobjedom protiv Roberta Bautiste Aguta, doznao je i svog protivnika. Bit će to legendarani švicarac Roger Federer koji je u epskom polufinalnom dvoboju bio bolji od svog vječnog konkurenta Rafaela Nadala s 3:1 u setovima.

Rovovska bitka

Prava rovovska bitka bio je prvi set u kojem smo do gubljenja servisa čekali sve do tie-breaka. Nisu čak ni iskusni tenisači nudili jedan drugom puno prilika za break, samo jedna je bila za vrijeme cijelog seta. Trinaestu igru odigrao je Federer maestralno, osigurao sebi tri uzastopne set-lopte od kojih mu je jedna bila dovoljna za vodstvo od 1:0 u setovima.

Nadal se u drugom setu vratio furiozno. Rano je uzeo Federeru servis, već u 4. gemu, Ponovio je to i u šestom, tako da je drugi set relativno brzo završio dominantnom predstavom Španolca.

Fedex izdominirao

Federer je odavao dojam kao da se odmara u tom drugom setu. Nije išao forsirati vraćati izgubljeni set, već je snagu sačuvao za treći četvrti set u kojem je tražio svaku malu neopreznost Nadala da ga kazni. Fantastičan je podatak da protiv Nadala nije izgubio servis u dva seta, a dva beaka bila su mu dosta za plasman u finale. Doduše, Nadalu se mora priznati strašna borbenost koju je pokazao. U posljednja dva gema branio je četiri meč-lopte, no petu nije mogao.

U nedjelju od 15 sati Đoković će se boriti za trofej protiv Federera. Bit će to njihov 48 međusobni susret, a Novak vodi 25-22 u pobjedama.

Wimbledon, polufinale

RAFAEL NADAL – ROGER FEDERER 6-7, 1-6, 3-6, 4-6

4-6 Gotovo je! Federer je nakon još jednog maratonskog gema izborio ulazak u finale Wimbledona.

4-5 Ne da Nadal pobjedu Federeru tako lako. Gem je trajao cijelu vječnost, imao je Federer dvije meč-lopte, ali iskontrolirao je sve to Nadal i ostavio si još malo nade.

3-5 Winner Federera za 3-5 u četvrtom setu i samo je jedan gem udaljen Švicarac od finala Wimbledona.

2-4 Tijesan gem za Federera, no uspio je izvući svoj servis i napraviti još jedan korak ka finalu, gdje ga čeka Novak Đoković.

1-3 Ovo je ključan gem za Federera, možda vrijedan pobjede. nadal je promašio prvi servis na 30-40, a ni provjera mu nije pomogla. Švicarac samo mora sačuvati svoj servis do kraja i ide u finale Wimbledona.

1-1 Načeo je Nadal odličnom bekhend-paralelom Federera, ali mu nije mogao ranu u 4. setu oduzeti servis.

1-0 Sigurno otvara četvrti set Nadal. Kako je samo proslavio ovih 1-0 u gemovima, kao da je pobijedio u meču. Tko zna, još uvijek ima puno šanse da se to ostvari.

3-6 To bi bilo to za treći set. Federer je breakom u 4. gemu stvorio sebi sjajnu situaciju da pređe u vodstvo. Odlično je kontrolirao servis, bio smiren u kritičnim situacijama i prešao u vodstvo 2:1 u ovom polufinalu Wimbledona.

2-5 Federer lagano plovi ka vodstvu od 2:1 u setovima. Jedan gem ga dijeli od osvajana trećeg seta.

2-4 Izvukao se Nadal sad od još jednog breaka. Gubio je 15-40, no uspio je pronaći koncentraciju za spašavanje ovog gema. No teško će spasiti i set.

1-4 Evo Federera u velikom vodstvu. Spasio je tri break-lopte i stigao do četvrtog gema u trećem setu.

1-3 Pljesak i navijanje čuju se do Birminghama. Federer je nakon dugog gema iskoristio break-loptu i stigao u vodstvo od 3-1 u trećem setu.

1-2 Vratili smo se u rovovsku borbu u kojoj nema izgubljenog servisa. Federer i Nadal besprijekorno su odradili svoje servise.

0-1 Odličnim izlaskom na mrežu Federer je zaključio savršen prvi gem u trećem setu. Nadal mu nije uzeo niti poen.

1-6 Gotov je drugi set, a Rafa je poravnao rezultat na 1:1. Dominantno je izgledao u ovom drugom setu te pomeo legendarnog Švicarca koji je uzeo svega jedan gem.

1-5 To bi moglo biti to. Izgleda kao da je Federer odustao od ovog seta i Nadal iam još samo jedan servis za uzeti do poravnanja razultata u setovima.

1-4 Velik posao napravio je Nadal i osvajanje drugog seta za njega je sve bliže. Kaznio je male Federerove greške i uzeo još jedan gem.

1-3 Rafa je jedva u trećem gemu uspio obraniti svoj servis, a onda je napravio break u četvrtom i stekao veliku prednost u drugom setu. Ako odigra siguran servis kao i dosad, ne bi smjelo biti problema za njega,

1-1 Kakav gem! Dvije break-lopte imao je Nadal, ali nije ih iskoristio. Izvukao je nekako Federer ovaj gem i nije skrivao oduševljenje zbog toga.

0-1 Drugi set započeo je dobro Rafael Nadal koji nastavlja dobro servirati, no federer je uvijek “tu negdje” na rubu da dovede njegov servis u pitanje.

6-7 Federer je kroz tie-break stigao do prvog seta. na kraju se izborio za tri vezane meč-lopte, no samo jedna bila mu je dosta da dođe do vodstva od 1:0 u setovima

6-6 Ulazimo u tie-break nakon što je Nadal uz puno borbe izvukao 12. gem.

5-5 Švicarac je na posljednjem poenu tražio provjeru, ali ispostavilo se da je loptica bila debelo na crti. Novo izjednačenje u prvom gemu.

4-5 Federer opet siguran na svom servisu i sve je izglednije da će ovaj meč otići u tie-break.

4-4 Federer je namučio Nadala u ovom gemu, imali smo 40-40, ali Rafa je uz dobru podršku s tribina izjednačio na 4-4 u gemovima.

3-4 Federer je sad savršen na servisu, ali i na izlascima na mrežu. Mogao bi ovaj meč potrajati jako dugo.

3-3 Nadal je opet bio savršen na svom servisu. Federer nije uspio uzeti niti jedan poen u šestom gemu.

2-3 Gledamo zbilja fokusiranu igru obojice tenisača. Bit će prava umjetnost doći do breaka u ovom meču.

1-2 Federer je sad uzeo gem na svom servisu bez da je Nadalu prepustio poen. zasad gotovo bez greške igraju jedan i drugi.

1-1 Istom mjerom vraća Španjolac. Savršeno je odservirao i uzeo svoj prvi gem na u meču.

0-1 Federer je dobro otvorio meč. uzeo je gem na svom servisu, a Nadalu je prepustio tek dva poena.

Kad god Roger Federer i Rafael Nadal stupe na teniski teren, događaj je to vrijedan pažnje. Švicarac i Španjolac odigrali su neke uistinu epske. Prvi “kut” najjačeg teniskog trokuta na svijetu Novak Đoković bio je uvjerljiv s 3:1 u setovima protiv Bautiste Aguta, a u finalu će ga dočekati Nadal ili Federer.

Rafael Nadal poznat je kao Kralj zemlje, no ove godine izgleda kao da je na travi rođen. u četvrtfinalu je svladao Sama Querreya kojem je šanse dao samo u prvom setu, da bi ga na kraju svladao.

Federer je na ovom Wimbledonu pokazao da još uvijek nije za “staro željezo” te ga je izbornik naše teniske reprezentacije proglasio favoritom. U četvrtfinalu je Japancu Nishikoriju “dao” jedan set, ali ne više od toga. Ovo je 40. međusobni susret Federera i Nadala, a Španjolac je slavio u 24.