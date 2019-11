ANDREJ RUBLJEV PREJAK ZA BORNU GOJU: Veliki teret sad je na leđima Borne Ćorića

Dva seta i nešto više os sat vremena trebalo je Andreju Rubljevu da uzme prvu pobjedu za Rusiju protiv Hrvatske

Davis Cup

Hrvatska – Rusija 0:1

Borna Gojo – Andrej Rubljev

3-6, 3-6

U svom debitantskom nastupu za hrvatsku Davis Cup reprezentaciju u Madridu Splićanin Borna Gojo izgubio je nakon sat vremena i deset minuta od Rusa Andreja Rubljeva 2:0 u setovima. Oba seta Rus je dobio istim rezultatom – 6-3.

Razlika u kvaliteti između dvojice tenisača bila je očita. Dok je naš tenisač daleko je od Top 200 na ATP ljestvici (280.), Rubljev je na odličnom 23. mjestu ATP ljestvice.

U meč su obojica tenisača ušli dosta dekoncentrirano i na samom početku vidjeli smo tri breaka u prva tri gema. U jednom je trenutku Rubljov stigao do 4-1, no Gojo se počeo vraćati u meč i stigao do 4-3, no to je bilo to od hrvatskog tenisača.

Drugi set odradio je ruski tenisač rutinski i puno mirnije te stigao do prve pobjede za Rusiju u Davis Cupu.

Nakon Borne Goje na teren će izaći Borna Ćorić koji će igrati protiv Karena Hačanova. Posljednji predstavnici Hrvatske koji budu igrali su Nikola Mektić i Ivan Dodig koji će protiv Rubljeva i Hačanova tražiti vjerojano odlučujući bod u susretu Hrvatske i Rusije.

U srijedu Španjolska

U utorak se sastaju Španjolska i Rusija, a u zadnjem susretu u skupini Hrvatska, koja brani naslov pobjednika Davis Cupa, u srijedu će igrati protiv Španjolske.

Na finalnom turniru Davis Cupa u Madridu sudjeluje 18 reprezentacija podijeljenih u šest skupina, a u četvrtfinale će se plasirati pobjednici skupina i dvije najbolje drugoplasirane reprezentacije. Četvrtfinale je na rasporedu u četvrtak i petak, dan kasnije je polufinale, a u nedjelju, 24. studenoga, je finale.

Drugi set

3-6 Gotovo je. Rubljev je pokazao kvalitetu i osvojio prvi bod za Rusiju.

2-5 Rubljov je na korak do pobjed eu ovom meču. Minimalne su šanse da se Gojo iz ovoga izvuče.

1-3 U dugom gemu Rus je stigao do breaka i velike prenosti u drugom setu.

1-1 Puno koncentriraniji ulazak u drugi set obojice tenisača.

0-0 Rubljev je prvi na servisu. Ulazimo u drugi set.

Prvi set

3-6 Rubljev je uzeo prvi set. Gojo se pokušao vratiti, Zabio je nekoliko lijepih aseva, ali Rus je jednostavno napravio sebi veliku prednost i priveo set kraju.

3-4 Kakav porvratak Goje u meč. Hrvatski tenisač još uvijek ima šanse osvojiti ovaj gem.

2-4 No ipak ništa od toga. Gojo se sjano vratio u meč još jednim breakom. Odlično je ovo izveo naš tenisač.

1-4 Rubljov je još jednim breakom vjerojatno na svoju stranu odveo ovaj prvi set. Rus upravo ima servis kojim može doći na velikih 5-1. “Borna, poludi”, viče publika s tribina.

1-2 Još jedan break za Rusa i sad ima priliku doći u veliku prednost

1-1 Dva breaka smo vidjeli na samom početku meča. Izgledalo je kao da je Rubljev rano načeo Goju, ali naš se tenisač vratio u egal.

0-0 Hrvatski navijači rade pravi show na tribinama, Borna Gojo ima podršku publike koja je stvarno fantastična.

16:20 – Počeo je meč. Sretno, Borna!

Hrvatska Davis Cup reprezentacija na čelu s izbornikom Frankom Škugorom ulazi u obranu naslova svjetskih prvaka u Madridu.

Prvi protivnik hrvatskih tenisača je Rusija, a prvi naš predstavnik koji će zaigrati je Borna Gojo koji će otvoriti natjecanje za Hrvatsku u meču protiv Andreja Rubljeva. Razlika u ATP renkingu između dvojice tenisača je jako velika. Dok naš tenisač daleko je od Top 200 na ATP ljestvici, dok je Rubljev na odličnom 23. mjestu ATP ljestvice.

Nakon što Borna Gojo odigra svoj meč, na teren će izaći Borna Ćorić koji će igrati protiv Karena Hačanova. Posljednji predstavnici Hrvatske koji budu igrali su Nikola Mektić i Ivan Dodig koji će protiv Rubljeva i Hačanova tražiti vjerojano odlučujući bod u susretu Hrvatske i Rusije.