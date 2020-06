UŽIVO, ĐOKOVIĆ I ADRIA TOUR NA UDARU KRITIKA: Svijet bruji o Dimitrovu i Zadru; ‘Teško je u Hrvatskoj i regiji objasniti ozbiljnost situacije’

09.30 – Britanski Express Sport javlja kako su Đoković, Dimitrov i njihovi kolege tenisači, natjecatelji Adria Toura u Zadru dobili kritike zbog nepoštivanja savjeta o socijalnoj distanci.

BORNA ĆORIĆ ZARAŽEN KORONAVIRUSOM: ‘Istina je i jako mi je žao ako sam nekoga zarazio’

Međutim, Đoković, koji je bio oštri kritičar planova za uvođenje cjepiva protiv COVID-19, uzvratio je jakim udarcem.

“Znam da je bilo i nekih jakih kritika, pogotovo sa zapada: Zašto imamo gužvu? Zašto ne imamo socijalnu distancu? Što se događa i zašto su ovakvi događaji usred vrlo teške pandemija na zapadu?”, rekao je Đoković za Eurosportov voditeljski program Tennis Legends i dodao:

“Ali, znate, teško je objasniti ljudima da je situacija zaista, stvarno drugačija. Možda je u Americi ili Velikoj Britaniji situacija teška s koronavirusom, nego što je u Srbiji, Hrvatskoj i okolnim zemljama, pa je zato tu ljudima teže to objasniti. Međutim, od dana kada je organiziran Adria Tour, mi smo slijedili pravila i mjere koje su očigledno regulirale državne ustanove i naša javna zdravstvena ustanova”, stoji u izjavi Novaka Đokovića.

Zaraženi bugarski tenisač Grigor Dimitrov (29) tema je dana u teniskom svijetu. Finale Adria Toura u Zadru je odgođeno jer se doznalo da Bugarin ima koronavirus…

“Želim vas obavijestiti da sam pozitivan na Covid-19. Želim biti siguran da bilo tko tko je bio sa mnom u kontaktu proteklih dana bude testiran i poduzme nužne mjere opreza. Žao mi je zbog bilo kakve štete koju sam prouzročio, sad sam kući i oporavljam se, hvala vam na podršci”, napisao je Dimitrov na svom Instagramu.

Grigor Dimitrov jučer je odigrao meč protiv najbolje rangiranog hrvatskog tenisača Borne Ćorića koji je hrvatski tenisač s lakoćom pobijedio. Nije se rukovao s Ćorićem nakon meča jer se već za vrijeme odigravanja loše osjećao.

But Dimitrov though😟 he was in contact with players, kids, a lot of people!! I hope everyone else is ok. Speedy recovery @GrigorDimitrov 💚

Dimitrov je naposlijetku odustao od natjecanja, a zamijenio ga je hrvatski tenisač Nino Serdarušić koji je danas izgubio od Novaka Đokovića. Inače, u finalu su se trebali od 20 sati sastati Đoković i Rubljev.

Inače, Dimitrov je ovih dana s ostalim košarkašima igrao košarku te se družio s građankama i građanima u Zadru i to situaciju čini još više opasnom. Kako N1 doznaje, Borna Ćorić i kondicijski trener ranije zaraženog Dimitrova također su zaraženi koronavirusom.

So that is Dimitrov, his fitness coach and Borna Coric now who have tested positive for Covid after the Adria Tour. That doesn't seem like a great outcome. Hopefully the players that have gone from there to other events have not spread it further…

— Ian DW (@sportdw) June 22, 2020