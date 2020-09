UŽIVO, ĆORIĆ RAZBIJA JEDNOG OD NAJBOLJIH IGRAČA SVIJETA: Hrvat gazi prema polufinalu US Opena

UŽIVO

2. set

4-2 Evo velike prednosti za Ćorića. Ne smije nikako ispustiti svoj servis do kraja i smiješi mu se i drugi set. Potpuno zašluženo.

3-2 Ma nevjerojatno je što sada radi Borna Ćorić. Nakon još jednog maratonskog gema uzima još jedan servis Zverevu. Ne može danas ništa krivo napraviti hrvatski tenisač.

2-2 Dugi gemovi se igraju, ova dva bila su iznimno naporni, no nitko nije ispustio servis.

1-1 Drugi set krenuo je isto kao i prvi, nijedan tenisač nije ponudio break-loptu i prva dva gema.

Uskoro počinje 2. set.

6-1 Samo tako je Ćorić stigao do prvog seta, prelagano, reklo bi se. Ne zna Zverev što ga je našlo Jedina zvijer na terenu večeras je Borna Ćorić.

.@borna_coric blazes through the first set and takes it 6-1!

It's been an excellent performance from the Croatian, Zverev seems a bit out of sorts. There's still a long way to go in this match, but that's quite a statement from Coric.#USOpen

LIVE: https://t.co/3byVMX0N88 pic.twitter.com/NsDpTe4kYU

— Firstpost Sports (@FirstpostSports) September 8, 2020