ĆORIĆ NIJE USPIO NAKON FANTASTIČNOG PRVOG SETA: Federer bio hladnokrvan u najvažnijim trenucima i izbacio Bornu s ATP turnira u Rimu

U šestom međusobnom susretu Borne Ćorića i Federera Švicarac je četvrti puta slavio

ATP RIM, OSMINA FINALA

BORNA ĆORIĆ – ROGER FEDERER 6:2 4:6 6:7

Hrvatski tenisač Borna Ćorić u osmini finala ATP turnira u Rimu izgubio je od Švicarca Rogera Federera u tri seta. nakon odličnog prvog seta u kojem je Ćorić izdominirao sa 6:2, uslijedio je odgovor Federera koji kao da se probudio u drugom setu te s 4:6 izjednačio, a na kraju u tie-breaku trećeg seta sjajno odigrao za svoju četvrtu pobjedu nad Ćorićem u karijeri. Meč je trajao dva i pol sata.

Ćorić je bio na pragu svoje treće pobjede protiv Federera, uzeo je prvi set, a u “tie-breaku” trećeg je propustio vodstvo od 5:2 i dvije vezane meč-lopte kod 6:4.

KAKAV LUĐAK: Kontroverzni Australac napravio neviđeni cirkus, bacio stolicu u teren pa se pokupio s terena

Federeru (37) je ovo bio drugi meč dana jer je ujutro slavio protiv Portugalca Souse. Ćorić je igrao još prekjučer i bio je u očitoj prednosti što se tiče energije, pa je “prohujao” prvim setom s 6:2, zahvaljujući dva oduzimanja Rogerova servisa na samom početku za vodstvo od 4:0. No, u drugom setu Federer je zaigrao puno bolje i u šestoj igri dolazi do prve “break-lopte” u meču i odmah je koristi za vodstvo od 4:2. Borna je u sljedećem gemu propustio 0-40 na servis Federera, no u devetom gemu Borna vraća break i činilo se da se vraća u igru, Ipak, Borna ne uspijeva zadržati svoj servis kod 4:5, dva vrlo loše izvedena forehand udarca koštala su ga seta.

Federer prevladao u trećem

U odlučujućem setu Ćorić je propustio po jednu break-lopte u petom i devetom gemu, a set je bez oduzimanja servisa otišao u tie-break. Borna je prvi došao do prednosti povevši s 3:1 i 5:2, Federer smanjuje na 5:4 i Borna ima dva svoja servisa za pobjedu. Sjajnim forehandom Ćorić stiže do dvije meč-lopte, kod prve je na svoj servis Zagrepčanin poslao loptu u mrežu, a i kod druge je njegov bekhend ostao na vrhu mreže. Poenom za 7:6 Federer dolazi do meč-lopte koju Borna rješava odličnim prvim servisom, ali u sljedećem poenu opet griješi i Federer dolazi do druge meč-lopte koju iskorištava nakon što Ćorić volej šalje u mrežu.

Ćorić je do danas od pet međusobnih mečeva protiv Federera dobio dva, a izgubio triput. Lani je slavio u finalu Hallea, kao i polufinalu Šangaja. Bio je ovo njihov prvi meč na zemlji.

Što je napravio sada Federer. Vratio se iz mrtvih i Ćoriću uzeo servis u ključnom trenutku. Kakva je ovo drama! Federer servira za meč.

Ćorić je dva poena od pobjede!

Tie-break. Savršen set odigrala su obojica što se tiče servisa. napetije od ovoga ne može. Sretno, Borna!

Još uvijek nema breaka u trećem setu. Obojica tenisača maksimialno su koncentrirani.

Federer je bio na mukama u petom gemu. Dobro ga je Ćorić namučio, ali ipak hrvatski tenisač nije uspio iskoristiti break-loptu. Šteta.

Na početku trećeg seta obojica tenisača sigurni su na svom servisu.

Ipak ništa od preokreta u drugom setu. Federer je uzeo ovaj gem i idemo u treći set!

Ali pričekajmo malo s tim, kao da zaboravljamo što je bilo u prvom setu. Ćorić je uzeo Federeru servis i servira za 5:5 u drugom setu. Kakav gem hrvatskog tenisača!



Ćorić je uzeo ovaj gem, ali Federer je na servisu i vrlo je vjerojatno ćemo nakon ovog gema gledati i treći set u Rimu.

Izgubio je Ćorić svoj prvi servis u ovom meču. U teškoj je situaciji za uzeti ovaj set.

KAKAV LUĐAK: Kontroverzni Australac napravio neviđeni cirkus, bacio stolicu u teren pa se pokupio s terena

Break-loptu zaradio je Federer i Ćorić će morati ovo spašavati

Federer je puno bolje ušao u drugi set. za razliku od prvog, gdje u je Ćorić uzeo dva servisa zaredom na samom startu, Švicarac zasad servira dobro. Ćoriću nije ponudio niti jednu break-loptu. rezultat je 2:3, a Ćorić je upravo na servisu.

Hrvatski tenisač Borna Ćorić sjajno je krenuo u svoj šesti meč u karijeri protiv jednog od najboljih tenisača svih vremena Rogera Federera. Hrvatski tenisač sjajno je ušao u meč, uzeo je odmah servis Švicarcu te prvi set okončao s dominantnih 6:2.