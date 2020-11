USPOREDIO ĐOKOVIĆA S TRUMPOM I IZAZVAO BURNE REAKCIJE: Novinar upotrijebio neobičnu analogiju – ‘Donald je krenuo Novakovim putem’

U SAD-u i dalje traje prebrojavanje glasova na predsjedničkim izborima i cijeli svijet s napetošću čeka rasplet situacije, odnosno proglašenje Donalda Trumpa ili Josepha Bidena novim predsjednikom.

Baš svi ovih dana komentiraju i lamentiraju o tome tko će biti predsjednik, kako se zbrajaju glasovi, kome će pripasti koja savezna država, a jedan je ugledni novinar upotrijebio malo neobičnu analogiju i usporedio je Donalda Trumpa s Novakom Đokovićem.

Novinar “Sports Ilustrateda, Jon Wertheim ponudio je na Twitteru svoje viđenje cijele situacije i povukao je paralelu s Đokovićem, a njegova objava postala je pravi hit.

“Prijatelj mi je napisao kako je Trump krenuo Đokovićevim putam kada je pobijedio 2016. godine, izgubivši pritom u ukupnom zbroju glasova za 2.1. posto. Ako Trump sada pobijedi to će biti ekvivalentno porazu 6:1 u setu. Kao što tenisači dobro znaju i Federer je to osjetio na bolan način, ne dobiješ mnogo veća priznanja za pobjedu od 6:1 i onu od 7:6”, napisao je novinar i zatim još nadodao u nastavku.

“Samo mali Simpsonov paradoks. Tenisač može osvojiti manje gemova i opet dobiti meč, a predsjednički kandidat može osvojiti manje glasova i opet dobiti više elektorskih te pobijediti na izborima”, napisao je još novinar.

Njegove izjave izazvale su lavinu komentara i mnogi su dosta žestoko reagirali uz tvrdnju da ne vide baš nikakvu povezanost i sličnost Đokovića i Trumpa…

Friend writes: "Trump took the Djokovic path to victory in 2016, losing the popular vote by 2.1 %. If Trump wins [now], he will lose the equivalent of 6-1 sets. As tennis players knows–painfully so in Federer’s case–you don’t get any more credit for a 6-1 set than for a 7-6 set."

— Jon Wertheim (@jon_wertheim) November 2, 2020