US OPEN OPTUŽUJU ZA SEKSIZAM: Skandal na slavnom turniru; ovoliko bizarno stvarno ne može biti

Get the #USOpen in the palm of my hand 💁🏼‍♀️😋 Ready to compete in less than a week 💪🇺🇸🗽🎾 #NYC Prête pour le début de l'US Open dans moins d'une semaine !

A post shared by Alizé Cornet (@alizecornet) on Aug 21, 2018 at 7:57am PDT