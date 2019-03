UGLEDNI STRUČNJAK ZA NET.HR O ĐOKOVIĆEVOM PADU: ‘Nije mi jasno da se tako hrani, pa ne možeš tako funkcionirati’

Lošiji rezultati Novaka Đokovića u posljednjih nekoliko mjeseci izazvali su pravu uzbunu u Srbiji. Tamošnji mediji traže sve moguće razloge za pad svoga miljenika i najčešće se zaustavljaju na njegovom specifičnom načinu prehrane. Je li činjenica da nekadašnji najbolji svjetski tenisač već neko vrijeme ne jede meso dovela do sadašnje situacije?

Velik dio medija u susjednoj nam državi vjeruje da je upravo tako. Ovaj su tjedan tamošnje tabloide preplavile fotografije koje su trebale poslužiti kao dokaz da je Đoković znatno smršavio, da mu se vide rebra, da su mu se mišići smanjili… Je li u pitanju baš takav drastičan gubitak kilograma, o tome se može raspravljati, ali činjenica je da popularni Nole živi prilično neuobičajenim načinom života za vrhunskog sportaša.

‘S takvom prehranom nema energije’

U Đokovićevoj ekipi važnu ulogu ima njegov duhovni guru Pepe Imaz, a bitna figura u njegovom životu je i stanovita srpska umjetnica Maja Volk. Upravo je ona Novaka i njegovu suprugu Jelenu uvela u svijet sirove hrane. Njezina teorija je da je meso otrov i da ga treba zaobilaziti u širokom luku i u to je uspjela uvjeriti bračni par Đoković koji se danas hrani gotovo isključivo povrćem i orašastim plodovima. I to po mogućnosti sirovim povrćem. Jelena tako ističe da u njihovoj prehrani 70 posto čini sirovo povrće, a tek 30 posto kuhano. Spomenuta Volk, pak, tvrdi kako je svjesna da su vrhunskom sportašu potrebni proteini, ali da ih Đoković može uzimati iz oraha, kikirikija, graška, suncokreta, badema… No, je li to doista tako? Odgovor smo potražili kod Igora Blažinčića, stručnjaka za kondicijsku pripremu, čovjeka koji je radio s brojnim vrhunskim sportašima i koji se redovito usavršava u NBA ligi, pa je tako nedavno proveo desetak dana u Atlanta Hawksima kod starog suradnika Nevena Spahije.

“Meni je to totalni nonsens, ne mogu vjerovati da se Đoković tako hrani, ne znam koji je njegov razlog. Orašasti plodovi i povrće… Nije mi jasno da jedan Novak Đoković napravi takvu pogrešku. Gledao sam nekoliko njegovih zadnjih mečeva i normalno je da s takvom prehranom nema energije. Ne znam postoji li u cijeloj priči i duhovni aspekt, ali sve je to jako loše. Tako vrlo teško možeš funkcionirati čak i kao rekreativac, a kamoli kao vrhunski sportaš”, ističe Blažinčić.

‘Ne znam koji mu je cilj’

“Što se tiče mesa, ja ga skoro četiri godine nisam jeo, čak ni ribu, bio sam strogi vegetarijanac. Ali nakon nešto više od tri godine sam počeo osjećati probleme i vratio sam se na meso. Zadnjih godinu dana najviše jedem ribu, a od mesa pancetu i pršut, to je ono što je u redu jer ima zdrave masti u sebi koja je dobra za jetru i energiju. Sve je to individualizirano, postoje vrhunski sportaši koji su vegetarijanci i to je u redu. Čak i u NFL-u postoje likovi koji godišnje zarađuju desetke milijuna dolara i među najboljima su, a vegetarijanci su. No, njima je sve maksimalno prilagođeno i oni znaju što rade. S druge strane, postoje sportaši koji se nikada ne bi odrekli mesa”, dodaje Blažinčić.

Srpski Blic se ranije bavio ovom temom pa je tako opisao i kako izgleda jedan Đokovićev uobičajeni obrok: grašak i kukuruz s peršinom i maslinovim uljem, mrkva s đumbirom i limunom, ribani krastavac i Waldorf salata, orasi, jabuke i umak od indijskih oraščića i gorušice.

“On sigurno želi unijeti proteine kroz orašaste plodove, ali to je vrlo malo. Samo u mesu postoji dušik koji je vrlo bitan za resintezu proteina u mišićima, a ako koristiš samo biljni protein, on nije dovoljan, on je ‘prelagan’ za čovjeka, to nije to… Ja sam se prepolovio u tri godine koliko nisam jeo meso, izgledao sam kao grančica, tijelo ti je jednostavno potpuno drugačije. Ne znam koji je njemu cilj, ali ako već ne jede meso, trebao bi kroz dodatke prehrani uzimati puno proteina i aminokiselina. Jer kad ne jedeš meso, tijelo počne koristiti ono što ima u sebi i tada krenu propadati mišići. Zašto se stanjuje mišićna masa? Zato što tijelo koristi onaj protein koji ima u mišiću, jetri i u bazenu aminokiselina, a ne koristi ono što uzima eksterno. To je veliki problem, ne znam kako će Đoković to riješiti. Ne znam jede li on žitarice, ako ne, ako jede samo povrće, onda je u deficitu i s ugljikohidratima”, priča Blažinčić.

‘Svi volimo eksperimentirati’

Đokoviću bi svakako bilo dobro da u što većim količinama jede ribu. Ona bi trebala biti redovno na njegovom jelovniku kad već izbjegava meso.

“U redu, svi smo mi ljudi, volimo eksperimentirati, pa tako i Novak Đoković. Ali mi nije jasno da nema ljude oko sebe koji su ga trebali upozoriti na možebitne probleme. S takvom prehranom ne možeš ništa. Čuo sam da je Novak jako duhovan tip, da se tijekom Wimbledona moli u budističkom hramu… On je možda izabrao taj put, pokušava iskombinirati dvije stvari, duhovnost i sport, vidjet ćemo hoće li mu ići. Tko smo mi da mu sudimo”, zaključio je Blažinčić.