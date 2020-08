U PONEDJELJAK ZAPOČINJE NAJČUDNIJI GRAND SLAM SVIH VREMENA: Nikad ovako nešto nije viđeno na slavnom turniru

U ponedjeljak u New Yorku započinje najčudniji US Open u povijesti

U ponedjeljak, 31. kolovoza, u New Yorku će započeti najčudniji US Open u povijesti i jedan od najčudnijih teniskih Grand Slam turnira svih vremena, na kojem je od onoga što je uobičajeno ostao samo termin.

Daleko najglasniji turnir postaje najtiši

Pandemija izazvana nezaustavljivim širenjem novog koronavirusa, kojom je posebno teško bio pogođen baš New York, kako grad, tako i savezna država, učinila je održavanje američkog Grand Slam turnira gotovo nemogućom misijom. Ipak, čelnici Američkog teniskog saveza (USTA) nisu željeli odustati. Napravili su plan, u suradnji s lokalnim i saveznim vlastima postavili pravila ponašanja u doba Covida-19, i sada se samo mogu nadati da će njihov trud biti nagrađen turnirom na kojem se koronavirus neće pojaviti.

Turnir koji je slovio za najglasniji od četiri najveća u teniskom kalendaru, gdje su se u isto vrijeme miješali zvuk udaraca reketom po teniskoj lopti, žamor gledatelja s tribina i zvuk zrakoplova koji polijeću ili slijeću u obližnju zračnu luku LaGuardia, ove će godine biti daleko najtiši. Na tribinama neće biti gledatelja, barem ne onih bez akreditacije, kojima je pri ulazu u centar izmjerena temperatura i ustanovljeno je da nije veća od 38 Celzijevih stupnjeva.

Na stadionima Arthur Ashe i Louis Armstrong tenisačice i tenisači će imati privid da igraju u normalnim okolnostima, jer će tamo biti i linijskih sudaca. Na ostalim terenima, aut će vikati strojevi, zahvaljući novoj generaciji sustava “Oka sokolovog”, koji je 2009. debitirao upravo u New Yorku, kad su u pitanju Grand Slam turniri.

Tenisačice i tenisači će biti smješteni unutar “balona”, većina u dva hotela, a oni koji to mogu platiti, iznajmili su kuće u kojima će biti pod nadzorom 24 sata. Nitko ne smije izaći iz “balona”, da u njega ne bi ušao koronavirus. Nema zabava, nema odlazaka u najfinije restorane na Manhattanu, kojeg će svi s čežnjom moći gledati, samo ako se popnu na vrhu stadiona Arthur Ashe.

Stadion koji je u doba najžešće korona-krize služio kao privremena bolnica, na kojem će 12. i 13. rujna ipak biti okrunjeni pobjednik i pobjednica US Opena 2020.

Dva dana prije početka onoga što je trebao biti posljednji Grand Slam turnir u ovoj godini, a postao je drugi od tri koja bi trebala biti održana, na terenima USTA Nacionalnog teniskog centra Billie Jean King u Flushing Meadowsu tenisačice i tenisači još su se borili za trofeje na Western & Southern Openu, koji je iz Cincinnatija preseljen u New York.

Bez Federera i Nadala

Novak Đoković je plasmanom u finale dogurao svoj pobjednički niz u 2020. do 22-0 i samo je učvrstio status uvjerljivog favorita za svoj četvrti trijumf na US Openu, dok je Kanađanin Miloš Raonić skrenuo pažnju na sebe došavši do prvog finala na turnirima Masters 1000 serije još od turnira u Indian Wellsu prije četiri godine.

Brza podloga odgovara razornim servisima i forhendima 29-godišnjeg Kanađanina koji djeluje vrlo opušteno i samouvjereno. Rezultat s uvertire za US Open, nekadašnjeg wimbledonskog finalista stavlja u kategoriju tenisača koji mogu otići jako daleko i uništiti snove onima koji su trenutačno ispred njega na ATP ljestvici.

Raoniću, ali i Đokoviću, u prilog ide činjenica da će ovogodišnji US Open biti prvi Grand Slam turnir od posljednjeg 81 odigranog, na kojem neće biti ni Rogera Federera, ni Rafaela Nadala. Posljednji put se to dogodilo u New Yorku 1999.

“Svakako je čudno što nema Federera i Nadala, ili barem jednog od njih. Nema sumnje da nedostaju, oni su legende našeg sporta. No, osim njih dvojice i Wawrinke, svi ostali najbolji igrači su tu. Bilo bi podcjenjivački prema drugim igračima tvrditi da imam bolje izglede sad kad nema Rogera i Rafe”, izjavio je Novak Đoković.

No, statistika ga demantira. Otkako je 2007. poražen u finalu od Rogera Federera, Švicaraca ga je još dvaput pobjeđivao u polufinalima (2008. i 2009.), od Nadala je izgubio finala 2010. i 2013., a dvaput je gubio i od Wawrinke, finale 2016. te prošle godine predavši meč osmine finala. Preostala dva poraza u posljednjih 14 dolazaka u New York pretrpio je od Andyja Murrayja u finalu 2012. i od Keija Nishikorija u polufinalu 2014.

Ne osvoji li u ovakvoj konkurenciji svoj 18. Grand Slam naslov, Đoković će zasigurno biti razočaran.

U njegovoj polovici ždrijeba najopasnijim preprekama na putu do finala doimaju se Stefanos Tsitsipas, mogući suparnik u polufinalu, te Belgijac David Goffin koji bi ga mogao čekati u četvrtfinalu.

Borna Ćorić 27. nositelj

U gornjem dijelu ždrijeba je i najbolje rangirani hrvatski tenisač Borna Ćorić, koji je postavljen za 27. nositelja. Borna je prije dvije godine baš na US Openu prvi put probio granicu 3. kola na Grand Slam turnirima, a da bi to ponovio ove godine, najvjerojatnije će morati pobijediti Stefanosa Tsitsipasa za ulazak u osminu finala. Naravno, prvo treba preskočiti iskusnog Španjolca Pabla Andujara u prvom kolu.

Marin Čilić i Ivo Karlović su u donjoj polovici. Pobjednik US Opena 2014. i jedan od samo trojice osvajača Grand Slam naslova koji će se natjecati u New Yorku, neće imati lagan posao protiv Amerikanca Denisa Kudle u prvom nastupu, a dojam koji je ostavio u 1. kolu Cincinnati Mastersa u porazu od Kanađanina Denisa Shapovalova, nije bio povoljan.

Ivo Karlović je jednom pobijedio Richarda Gasqueta, a pet puta gubio, ali je znakovito da je jedinu pobjedu ostvario u New Yorku. Brzi američki beton mogao bi biti još jednom prednost na strani 41-godišnjeg Zagrepčanina kojemu će ovo biti 16. nastup u glavnom ždrijebu US Opena.

U donjem dijelu ždrijeba je i prošlogodišnji finalist Danil Medvjedev, koji je Rafaela Nadala odveo u peti set, nakon što je izgubio prva dva. Rus je uspostavio specifičan odnos s gledateljima u Flushing Meadowsu, hranio se njihovom negativnom energijom usmjerenom prema njemu, ali im je i zahvalio što su ga tako daleko dogurali. Taj adut ove godine neće imati, što bi za čudljivog Rusa mogao biti problem.

Atmosfera treninga u njemu, čini se, ne pobuđuje dovoljnu dozu adrenalina. No, uspije li pronaći formu koja ga je krasila prije godinu dana, Medvjedev će iz donjeg dijela ždrijeba biti glavni favorit za finale. Tu je još jedan Grand Slam finalist, Austrijanac Dominic Thiem, u statusu drugog nositelja. U dva od tri odigrana Grand Slam finala, gubio je peti set od Nadala i Đokovića, na turnirma na kojima obojica spomenutih imaju perfektne učinke – Nadal je u finalima Roland Garrosa na 12-0, a Đoković na Australian Openu 8:0. Iako će Thiem biti opasniji i konkurentniji za mjesec dana na pariškoj zemlji, i u New Yorku ga ne treba unaprijed otpisati.

Sofia Kenin sve šokirala prije sedam mjeseci osvajanjem Australian Opena

Iako su u New Yorku samo četiri iz Top 10, kod tenisačica je otvoren lov na pehar, što i nije neuobičajeno posljednjih godina. Grand Slam pobjednica je sve više i postaju sve mlađe, pogotovo u New Yorku. Nažalost, Kanađanka Bianca Andreescu nije došla braniti prošlogodišnji naslov, ali je zato pobjednica iz 2018. Naomi Osaka ponovno u užem krugu favoritkinja, pogotovo nakon što je “na zagrijavanju” stigla do finala protiv bjeloruske veteranke Viktorije Azarenke, koja vreba iz prikrajka.

Mlada Amerikanka Sofia Kenin je sve šokirala prije sedam mjeseci osvajanjem Australian Opena. Kao druga nositeljica nosi dodatno breme favorita na leđima.

Isto se može ustvrditi za prvu nositeljicu Čekinju Karolinu Pliškovu, koja još čeka na Grand Slam trofej. Svoje jedino finale je odigrala u New Yorku 2016. i izgubila finale od Njemice Angelique Kerber.

U New Yorku se na Grand Slam turnir vraća i Kim Clijsters. Belgijka je sa 37 godina po drugi put odlučila izaći iz teniske mirovine. Prva povratak je bio više nego uspješan, kad je postala tek prva tenisačica od 1980. i Australke Evonne Goolagong Cawley, koja je osvojila Grand Slam naslov. I to ne jedan, nego tri.

Bit će uzbudljivo u ženskoj konkurenciji

O takvom scenariju već dugo sanja Serena Williams. Svoj 23. pojedinačni Grand Slam naslov, kojim je prestigla Steffi Graf i postala najuspješnijom tenisačicom u Open eri, osvojila je još 2017. na Australian Openu. Sedam mjeseci poslije rodila je kćer, ali do 24. naslova, kojim bi se izjednačila s Australkom Margaret Court, još nije stigla.

Prilika je bilo i više nego dovoljno, dvaput u Wimbledonu i dvaput na US Openu. No, nekadašnja prva tenisačica svijeta u posljednja četiri finala nije osvojila ni set. Angeliue Kerber (2018.) i Simona Halep (2019.) su je pobjeđivale u Wimbledonu, a Naomi Osaka (2018.) i Bianca Andreescu (2019.) u New Yorku.

Od nastavka WTA Toura 38-godišnja Serena odigrala je pet mečeva, svih pet u tri seta. U Lexingtonu je došla do četvrtfinala i izgubila od Jennifer Brady, a na uvertiri za US Open zaustavila ju je Grkinja Maria Sakkari u osmini finala. Unatoč tim porazima, Williams tvrdi da je spremna za novi pohod prema svom sedmom naslovu u New Yorku, a prvom od 2014.

“Zapravo sam u odličnom fizičkom stanju i superspremna. Spremna sam za bilo što”, tvrdi Serena.

Svoju šansu će vrebati i dvije hrvatske predstavnice. Petra Martić je brojnim otkazima promovirana u osmu nositeljicu, što bi joj trebalo pomoći u ostvarenju još jednog dobrog rezultata u New Yorku, gdje je prošla godine dogurala do osmine finala. Čehinja Martincova čeka Martić u prvom kolu.

Težak zadatak za Donnu Vekić

Donna Vekić ima još teži zadatak, obraniti prošlogodišnje četvrtfinale, svoje prvo na Grand Slam turnirima. Kristyna Pliškova nije bezazlena suparnica. Osječanka još nije u formi od prije godinu dana, ali ne znači da je ne može uhvatiti. Pliškova će biti pravi test.

Tenis se vratio i US Open će dobiti svoju pobjednicu i pobjednika, koji će ove godine zaraditi po tri milijuna američkih dolara. No, nakon svega viđenoga u uvertiri, ostaje dojam velike praznine. Grand Slam pobjednici bi taj naslov trebali zaslužiti pred punim tribinama.

US Open, tenisači – 1. kolo

Novak Đoković (Srb/1) – Damir Džumhur (BIH)

Kyle Edmund (VB) – Aleksader Bublik (Kaz)

Joao Sousa (Por) – Michael Mmoh (SAD)

Pedro Martinez (Špa) – Jan-Lennard Struff (Njem/28)

Pablo Carreno-Busta (Špa/20) – Yasutaka Uchiyama (Jap)

Mitchell Krueger (SAD) – Pedro Sousa (Por)

Federico Gaio (Ita) – Ričardas Berankis (Lit)

Steve Johnson (SAD) – John Isner (SAD/16)

Denis Shapovalov (Kan/12) – Sebastian Korda (SAD)

Thai-Son Kwiatkowski (SAD) – Soonwoo Kwon (J. Kor)

Mohamed Safwat (Egi) – Gilles Simon (Fra)

Dominik Koepfer (Njem) – Taylor Fritz (SAD/19)

Filip Krajinović (Srb/26) – Mikael Ymer (Šve)

Marcos Giron (SAD) – Marc Polmans (Aus)

Lloyd Harris (JAR) – Marco Cecchinato (Ita)

Reilly Opelka (SAD) – David Goffin (Bel/7)

Stefanos Tsitsipas (Grč/4) – Albert Ramos-Vinolas (Špa)

Maxime Cressy (SAD) – Jozef Kovalik (Slk)

Juan Ignacio Londero (Arg) – Jevgenij Donskoj (Rus)

Pablo Andujar (Špa) – BORNA ĆORIĆ (HRV/27)

Dušan Lajović (Srb/18) – Jegor Gerasimov (Bje)

Stefano Travaglia (Ita) – Jordan Thompson (Aus)

Attila Balazs (Mađ) – Mihail Kukuškin (Kaz)

Ulises Blanch (SAD) – Cristian Garin (Čil)

Diego Schwartzman (Arg/9) – Cameron Norrie (VB)

Jason Jung (Tjv) – Federico Coria (Arg)

Alejandro Davidovič Fokina (Špa) – Dennis Novak (Aut)

Peter Gojowczyk (Njem) – Hubert Hurkacz (Polj/24)

Adrian Mannarino (Fra/32) – Lorenzo Sonego (Ita)

Jack Sock (SAD) – Pablo Cuevas (Uru)

Paolo Lorenzi (Ita) – Brandon Nakashima (SAD)

Kevin Anderson (JAR) – Alexander Zverev (Njem/5)

Matteo Berrettini (Ita/6) – Go Soeda (Jap)

Yuichi Sugita (Jap) – Ugo Humbert (Fra)

Emil Ruusuvuori (Fin) – Aljaž Bedene (Slo)

Mackenzie McDonald (SAD) – Casper Ruud (Nor/30)

Benoit Paire (Fra/17) – Kamil Majchrzak (Polj)

Salvatore Caruso (Ita) – James Duckworth (Aus)

Taro Daniel (Jap) – Gregoire Barrere (Fra)

Jeremy Chardy (Fra) – Andrej Rubljov (Rus/10)

Grigor Dimitrov (Bug/14) – Tommy Paul (SAD)

Marton Fucsovics (Mađ) – Hugo Dellien (Bol)

Frances Tiafoe (SAD) – Andreas Seppi (Ita)

John Millman (Aus) – Nikoloz Basilašvili (Gru/22)

Guido Pella (Arg/29) – J. J. Wolf (SAD)

Feliciano Lopez (Špa) – Roberto Carballes Baena (Špa)

Christopher O’Connell (Aus) – Laslo Đere (Srb)

Federico Delbonis (Arg) – Danil Medvjedev (Rus/3)

Roberto Bautista Agut (Špa/8) – Tennys Sandgren (SAD)

Gianluca Mager (Ita) – Miomir Kecmanović (Srb)

Vasek Pospisil (Kan) – Philipp Kohlschreiber (Njem)

Leonardo Mayer (Arg) – Miloš Raonić (Kan/25)

Alex De Minaur (Aus/21) – Andrej Martin (Slk)

IVO KARLOVIĆ (HRV) – Richard Gasquet (Fra)

Andrej Kuznjecov (Rus) – Sam Querrey (SAD)

Jannik Sinner (Ita) – Karen Hačanov (Rus/11)

Felix Auger-Aliassime (Kan/15) – Thiago Monteiro (Bra)

Andy Murray (VB) – Yoshihito Nishioka (Jap)

Corentin Moutet (Fra) – Jiri Vesely (Češ)

Thiago Seyboth Wild (Bra) – Daniel Evans (VB/23)

MARIN ČILIĆ (HRV/31) – Denis Kudla (SAD)

Norbert Gombos (Slk) – Radu Albot (Mld)

Sumit Nagal (Ind) – Bradley Klahn (SAD)

Jaume Munar (Špa) – Dominic Thiem (Aut/2)

US Open, tenisačice – 1. kolo

Karolina Pliškova (Češ/1) – Anhelina Kalinina (Ukr)

Jasmine Paoline (Ita) – Caroline Garcia (Fra)

Catherine Bellis (SAD) – Tamara Korpatsch (Njem)

Ana Blinkova (Rus) – Jennifer Brady (SAD/28)

Angelique Kerber (Njem/17) – Ajla Tomljanović (Aus)

Caroline Dolehide (SAD) – Anna-Lena Friedsam (Njem)

Ann Li (SAD) – Arantxa Rus (Niz)

Tatjana Maria (Njem) – Alison Riske (SAD/13)

Marketa Vondroušova (Češ/12) – Greet Minnen (Bel)

Francesca Di Lorenzo (SAD) – Aliaksandra Sasnovič (Bje)

Viktorija Golubić (Švi) – Vjera Lapko (Bje)

Robin Montgomery (SAD) – Julia Putinceva (Kaz/23)

Kristina Mladenović (Fra/30) – Hailey Baptiste (SAD)

Varvara Gračeva (Rus) – Paula Badosa (Špa)

Katerina Bondarenka (Ukr) – Allie Kiick (SAD)

Tereza Martincova (Češ) – PETRA MARTIĆ (HRV/8)

Naomi Osaka (Jap/4) – Misaki Doi (Jap)

Camila Giorgu (Ita) – Alison Van Uytvanck (Bel)

Marta Kostjuk (Ukr) – Daria Kasatkina (Rus)

Cori Gauff (SAD) – Anastasija Sevastova (Lat/31)

Magda Linette (Polj/24) – Maddison Inglis (Aus)

Danka Kovinić (CG) – Lizette Cabrera (Aus)

Usue Maitane Arconada (SAD) – Kaja Juvan (Slo)

Danielle Collins (SAD) – Anett Kontaveit (Est/14)

Jelena Ribakina (Kaz/11) – Katarina Zavacka (Ukr)

Irina Hromačeva (Rus) – Shelby Rogers (SAD)

Madison Brengle (SAD) – Lesia Curenko (Ukr)

Astra Sharma (Aus) – Dajana Jastremska (Ukr/19)

Rebecca Peterson (Šve/32) – Kirsten Flipkens (Bel)

Marie Bouzkova (Češ) – Jessica Pegula (SAD)

Katerina Kozlova (Ukr) – Whitney Osuigwe (SAD)

Irina-Camelia Begu (Rum) – Petra Kvitova (Češ/6)

Madison Keys (SAD/7) – Timea Babos (Mađ)

Jil Teichmann (Švi) – Aliona Bolsova (Špa)

Lauren Davis (SAD) – Alize Cornet (Fra)

Ysaline Bonaventure (Bel) – Shuai Zhang (Kin/25)

DONNA VEKIĆ (HRV/18) – Kristyna PliŠkova (Češ)

Patricia Maria Tig (Rum) – Kurumi Nara (Jap)

Cvetana Pironkova (Bug) – Liudmila Samsonova (Rus)

Nao Hibino (Jap) – Garbine Muguruza (Špa/10)

Maria Sakkari (Grč/15) – Stefanie Voegele (Švi)

Bernarda Pera (SAD) – Zarina Dijas (Kaz)

Natalia Vihljanceva (Rus) – Katrina Scott (SAD)

Viktorija Tomova (Bug) – Amanda Anisimova (SAD/22)

Sloane Stephens (SAD/26) – Mihaela Buzarnescu (Rum)

Vitalia Diatčenko (Rus) – Olga Govorcova (Bje)

Margarita Gasparjan (Rus) – Monica Puig (Pur)

Kristie Ahn (SAD) – Serena Williams (SAD/3)

Arina Sabalenka (Bje/5) – Oceane Dodin (Fra)

Victoria Azarenka (Bje) – Barbara Haas (Aut)

Sachia Vickery (SAD) – Taylor Townsend (SAD)

Iga Swiatek (Polj) – Veronika Kudermetova (Rus/29)

Karolina Muchova (Češ/20) – Venus Williams (SAD)

Ana Kalinskaja (Rus) – Nina Stojanović (Srb)

Sorana Cirstea (Rum) – Christina McHale (SAD)

Heather Watson (VB) – Johanna Konta (VB/9)

Elise Mertens (Bel/16) – Laura Siegemund (Njem)

Claire Liu (SAD) – Sara Sorribes Tormo (Špa)

Viktoria Kuzmova (Slk) – Catherine McNally (SAD)

Kim Clijsters (Bel) – Jekaterina Aleksandrova (Rus/21)

Ons Jabeur (Tun/27) – Katarzyna Kawa (Polj)

Katerina Siniakova (Češ) – Kaia Kanepi (Est)

Vjera Zvonarjova (Rus) – Leylah Fernandez (Kan)

Yanina Wickmayer (Bel) – Sofia Kenin (SAD/2)