TRENUTAK KADA SE NADAL POTPUNO SLOMIO: Španjolac osvojio Grand Slam, ali je zbog publike gorko zaplakao

Španjolski tenisač, Rafael Nadal, stigao je do svojeg 19. Grand Slama u karijeri nadigravši u finalu US Opena Rusa Danila Medvedeva sa 7:5, 6:3, 5:7, 4:6 i 6:4.

Nadal je vrlo emotivno proživio ovo finale, a nakon meča publika ga je uspjela rasplakati. Naime, u jednom su trenutku počeli skandirati, “Rafa, Rafa” u njegovu čast, a on se tog trenutka potpuno slomio i zaplakao.

This is cool. Rafael Nadal brought to tears after his US Open title. #VamosRafa pic.twitter.com/gVthBFlfls

— Billy Heyen (@Wheyen3) September 9, 2019