U nedjelju ujutro Novak Đoković kreće po devetu titulu pobjednika Australian Opena. Igrat će protiv ruskog predstavnika Danila Medvedeva koji ima briljantan niz od 20 uzastopnih pobjeda.

Puno je onih koji kritiziraju Novaka kroz čitavu njegovu karijeru, a na ovom turniru optuživalo ga se da je lažirao ozljedu rebara u četvrtfinalnom dvoboju s Taylorom Fritzom. Popis njegovih kritičara je podugačak, ali ima i onih koji mu drže stranu.

Bivši tenisač stao u Đokovićevu obranu

“Geopolitika je važna… On ne želi biti Švicarac niti Španjolac. Generalno, kad kažete Balkan, ljudi vas gledaju drugačije. Za Srbina imati hrvatskog trenera je nevjerojatno, to je nešto nečuveno. To je ozbiljna izjava samo po sebi”, rekao je nekadašnji tenisač Paul McNamee, a prenosi The Age.

Australac je branio i Đokovićevu odluku da organizira Adria Tour na Balkanu prošle godine, zbog čega je također bio na udaru svjetske javnosti.

“To ga je koštalo. Njegov imidž je pretrpio udarac, priznajem to. Ali to ne znači da je pošteno i to ne znači da njegove namjere nisu bile dobre. Tenisa nije bilo na mapi do Adria Toura, koji je bio planiran da ujedini ljude na Balkanu”, poručio je McNamee.

