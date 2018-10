SVIJET TENISA ZAVIJEN JE U CRNO: Nekad velika nada bijelog sporta i osvajač juniorskog Wimbledona umro u nerazjašnjenim okolnostima

Možda i najveću pobjedu ostvario je na Australian Openu

U crno je zavijen australski sport nakon saznanja da je život izgubila njihova nekoć velika teniska nada Todd Reid. Osvajač Wimbledona u kategoriji juniora pronađen je mrtav u dobi od 34 godine. Uzrok smrti nije objavljen.

Reid je 2002. godine osvojio Wimbledon u juniorskoj pojedinačnoj konkurenciji, a iste godine slavio i na turniru parova na Australian Openu. Dovelo ga je to do statusa velike nade, no očekivanja nikad nije opravdao pa 105. mjesto ATP-ova poretka ostaje zapisano kao njegov maksimum. Umiroviti se morao 2005. godine zbog niza ozljeda koje su zakočile njegovu karijeru.

Bezuspješni pokušaji povratka

Pokušao se tenisu vratiti 2008., potom i 2014. godine, no bez većih uspjeha. Daily Mail kao vrhunac njegove karijere navodi pobjedu u 2. kolu Australian Opena ostvarenu kroz pet setova protiv Sargisa Sargsiana do koje je došao kroz grčeve i povraćanje na terenu. Bilo je to 2004. godine.