‘SUTKINJA JE GLUMICA KOJA VOLI HRVATE I ALKOHOL’: Srpski mediji razvili nekoliko teorija o izbacivanju Đokovića s US Opena

Za očekivati je bilo da će srpski mediji vrlo burno reagirati na Đokovićevo izbacivanje

Najbolji tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković, diskvalificiran je u 4. kolu US Opena jer je po završetku gema lopticom pogodio linijsku sutkinju.

Đoković je protiv Španjolca Pabla Carena Buste gubio s 5-6 u prvom setu kada je trostruki pobjednik US Opena izgubio živce nakon što je što je izgubio svoj servis. Đoković je udario lopticu svom snagom, a ona je pogodila linijsku sutkinju.

Sutkinja je pala nakon što ju je loptica pogodila u vrat i pružena joj je medicinska pomoć. Đoković se odmah ispričao, ali mu je glavni sudac, prema pravilima i u suradnji sa supervizorom turnira, dosudio diskvalifikaciju.

Burne reakcije srpskih medija

Za očekivati je bilo da će srpski mediji vrlo burno reagirati na Đokovićevo izbacivanje, a gotovo svi tamošnji mediji razvili su na neki način neku teoriju zavjere ili urote protiv njihova tenisača.

Srpske Novosti razotkrile su identitet sutkinje i pritom naglasile kako je ona ljubiteljica Hrvatske. Vele kako su joj hobiji ispijanje vina, slušanje country glazbe, a navode kako je velika ljubiteljica Hrvatske jer je ljetovala u Dubrovniku. Tekst su objavili s naslovom: “OTKRIVEN IDENTITET LINIJSKE SUTKINJE: Ljubiteljica Hrvatske poslala Đokovića kući”.

Nadalje, Blic je izašao s ogromnim člankom i teorijom kako Amerikanci nikada nisu voljeli Đokovića, te kako su jedva dočekali da mu ovo naprave. “Prokleta je Amerika. US Open nikada nije volio Novaka, ali sada su prevršili svaku mjeru”, razvukao je ovakav naslov preko svog članka Blica, a u njemu navodi sljedeće…

“Šesta rujanska večer 2020. ostat će zauvijek upisano u povijesti sporta. Novak Đoković je diskvalificiran s US Opena zbog nenamjernog pogađanja linijske sutkinje u vrat. Novak, najveći džentlmen i sportaš, platio je cijenu kao da je najveći negativac svjetskog sporta. Do sada su i publika i javnost, pa i organizatori često bili protiv Noleta, ali mu nisu mogli ništa. Sve je zavisilo od njega i posljedice su najčešće bile pobjede. Ali, na ovaj način Noletu je oduzeta šansa. Šansa da pobijedi bez obzira na okolnosti”, piše Blic i podsjeća na “odnos pun preokreta. Od ljubavi do mržnje – Novak Đoković i New York”, ističe Blic.

‘US Open ima čudan odnos prema Novaku’

Dalje navode kako US Open ima čudan odnos prema Đokoviću i kako je sve počelo 2007. godine. “Grad koji nikad ne spava, centar svijeta, i najbolji tenisač planeta – Novak Đoković – prošli su dug put od zaljubljenog para do dvoje ljudi koji poslije strasti ne gaje čak ni prijateljski odnos. Bit je da US Open prema Srbinu ima jako čudan odnos. Želi dobiti Novaka koji je zabavljač i da ga voli kao šoumena, ali isto tako, neće propustiti priliku da mu zabije nož u leđa kada god za to dobije i najmanju priliku. Sve je počelo 2007. kada su se Njujorčani zaljubili u Srbina što zbog igre, što zbog imitacija Nadala, Federera, Šarapove, a i zbog toga što su brojni glumci, uključujući i Roberta De Nira, sjedili u Noletovoj loži i podržavali ga. Međutim, mnogi dušobrižnici su se javili da ne poštuje svoje protivnike, pa je Nole predstavljen u američkim medijima kao žutokljunac i šarlatan i Nole je prestao imitirati svoje kolege, a morao im se i ispričati”, piše tako Blic.

Kažu kako je sve počelo 2007. godine kada je mladi Đoković igrao finale protiv Federera. Vele da su tada svi navijali protiv njega kao da je ratni zločinac u pitanju.

“Kako su samo svi navijali protiv Noleta. Kao da je s druge strane mreže ratni zločinac, a ne najveće nada svjetskog sporta. Naravno, Novak je i poslije meča pokazao koliki je gospodin. Održao je džentlmenski govor i pokazao kako izgleda pravi sportaš”, piše Blic.

“Centar svijeta se potpuno okrenuo protiv Đokovića 2010. i 2011. jer se Srbin drznuo Njujorčanima dirnuti u božanstvo. U njegovo visočanstvo Rogera Federera. Oba puta u polufinalima protiv njega slavio je Đoković. Prije Federerova servisa 2011. publika je neprekidno urlala 20 sekundi. Komentator je ovo stanje opisao kao ‘blizu histerije’. Kulminacija je bila 2015. u finalu Đokovića i Federera. Navijači su bili toliko loši prema Đokoviću da su mu kada god odservira duplu grešku pljeskali, a pri svakom dobrom poenu zviždali. Sve vrijeme su ga ometali, dobacivali i tijekom najvažnijih poena. “Oni su vikali Roger, a ja sam čuo Novak’, rekao je Đoković poslije velike pobjede u tom finalu”, stoji u članku Blica.

Problem su Đokovićeve izjave?

Telegraf je prozvao Amerikance i poručio im da ih može biti sram, a u članku teoretiziraju i o tome da je sutkinja zapravo odglumila ili barem pretjerano reagirala na udarac, odnosno da su ih zasmetale Đokovićeve izjave.

“Novak Đoković doživio je da na US Openu bude diskvalificiran u osmini finala i jednom od najbizarnijih epiloga koje je svijet tenisa ikada vidio. Osvajač 17 Grand Slam titula je izbačen s turnira jer je slučajno poslije pretrpljenog breaka pogodio lopticom ženu koje je stajala iza osnovne linije kao pomoćni sudac. Ona se srušila na zemlju kao da je pogođena metkom i mada je teško reći koliko je zaista po nju bio bolan taj udarac, on barem preko kamera nije djelovao toliko jako i ‘ubitačno’. Da su pravila stroga, jesu, ali ona nalažu da se eliminacijom s turnira kažnjavaju akti agresije kojih u ovom slučaju nije bilo”, piše Telegraf.

Navode kako postoje tri stupnja kazne i kako je u Đokovićevu slučaju to treniranje strogoće.

“1. Upozorenje, 2. Oduzimanje poena ako se ponovi prekršaj i 3. Diskvalifikacija ako tenisač nastavi kršiti protokol i pravilo. Ako ono bude prekršeno na ekstremni način, što Đoković de facto je učinio, onda je diskvalifikacija obavezna mjera. ALI! Postoji uvjet oko kojeg svi suci vijećaju i to se dogodilo. Razmatra se namjera. U slučajevima kada recimo igrač odigra udarac u toku poena i promaši, to onda nije namjerno i nikada se ni ne uzima u obzir. U obzir se uzimaju oni slučajevi kada igrač namjerno pogodi suca, što ovdje također nije bio slučaj, jer Đoković nije vidio gdje je poslao lopticu. Novak je poslije izgubljenog breaka izvadio rezervnu lopticu iz džepa, bacio je u pravcu dječaka koji ih skupljaju i umjesto toga, pogodio je sutkinju. Samo tjedan ranije, slično se dogodilo Aljažu Bedeneu koji je pogodio kamermana i nije bila tako drakonska kazna. Pitanje je jesu li Amerikanci morali trenirati strogoću nad čovjekom koji je više puta pokazao koliki je sportaš koji plješće protivnicima i kada gubi važne poene, ali i u drugim situacijama kada se zauzima za svoje kolege”, piše Telegraf.

Pitaju se i je li to možda zbog Đokovićevih nedavnih izjava…

“Ipak, o namjerama tek treba pričati. Možda neke veze ima i činjenica da je Đoković prije tjedan dana objavio da pokreće drugu udrugu igrača, nezavisnu od Savjeta igrača u sklopu ATP-a, ali to je već u sferi spekulacija. Ono što je vidno sada i odmah je to da je ovo odluka koje nije moralo biti donesene jer tijekom 17 godina na ATP-u Đoković dalje od psovki, upućenih uglavnom samom sebi, nikad nije otišao. Bar ne namjerno”, stoji u članku Telegrafa.

Konačno zaključuju kako bi organizatore trebalo biti sram te da su ovim potezom izgubili najboljeg tenisača svijeta te da im je kvaliteta sada drastično opala.

Sutkinja glumica

Gotovo svi relevantni portali u Srbiji uvjereni su pak kako je sutkinja dosta teatralno reagirala na Đokovićev udarac lopticom.

“Pala je kao da ju je pogodio snajper, a ne da je u pitanju teniska loptica koja, pri tome, nije ni upućena iz sve snage u njezinu pravcu. Pogođena je u glavu, a zatim je pala na pod kao da ju je strefio infarkt ili da je pogođena metkom iz vatrenog oružja. Počela je praviti grimase kao da se guši, brzo joj je pritrčala i liječnička pomoć, a njezin teatralni nastup sigurno je pomogao i organizatorima da donesu skandaloznu odluku i izbace Novaka s turnira”, piše Telegraf.

Blic veli da je imala oskarovski šou: “Iako Novak nije lopticu udario punom snagom, već je želio vratiti skupljačima koji stoje iza terena, slučajno je, bez gledanja, pogodio u glavu sutkinju, koja je zatim imala svoj “oskarovski šou”. Odglumila je maltene srčani udar i gušenje i napravila dramu pa je morala intervenirati liječnička ekipa”.

Kurir pak veli da je glumila za Oscara.

“Gluma za Oscara. Novakovi navijači razapeli linijsku sutkinju na društvenim mrežama: Ona je obična folirantkinja!”, a ispod njega piše: “Žena koja je bila linijska sutkinja pala je kao da je snajper pogodio, iako je to bila blago upućena loptica. Uhvatila se potom za grlo i ponašala se kao da hvata zrak. Međutim, na snimkama se vidi da nije pogođena u grlo, već u glavu, i da nije bilo razloga za toliku dramatizaciju situacije. Svakako je njen teatralni nastup doprinio da organizatori lakše donesu odluku o suspenziji Đokovića”, stoji u njihovu tekstu.