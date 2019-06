ŠTO JE ĐOKOVIĆ ‘NARUČIO’, TO JE I DOBIO: Na Roland Garrosu nikad se više ovo neće moći dogoditi

Nakon što je izgubio u polufinalu od Dominica Thiema, Novak Đoković bio je vrlo nezadovoljan organizacijom turnira, a požalio se upravo na stvari koje će se mijenjati

Prekidi mečeva zbog kiše i mraka na drugom Grand Slam turniru sezone u pariškom Roland Garrosu polako postaju dio povijesti, jer će od sljedeće godine centralni stadion Philippe Chatrier dobiti krov, a s njime u reflektore koji će za 2020. biti instalirani i na još tri najveća terena, objavili su organizatori Otvorenog prvenstva Francuske.

Uz umjetnu rasvjetu na Chatrieru, reflektori će biti postavljeni na stadionu Suzanne Lenglen, na novoizgrađenom stadionu Simone Mathieu i na terenu 4.

Umjetna rasvjeta će biti postavljena na svim terenima od 2021. godine, kad će i na Roland Garrosu uvesti i jedan večernji meč na glavnom stadionu.

“Tada ćemo u rasporedu imati tri dnevna meča i jedan u večernjem terminu”, najavio je direktor Roland Garrosa Guy Forget rekavši da će večernji termin biti uveden od 2021. godine zato što je krov nad središnjim terenom dovoljno velika promjena za sljedeću godinu.

Đoković kao inicijator promjena

Nakon što je izgubio u polufinalu od Dominica Thiema, Novak Đoković bio je vrlo nezadovoljan organizacijom turnira, a požalio se upravo na stvari koje će se mijenjati.

“Ne znam što da vam kažem. Kakva je taktika u ovakvim uvjetima, pogotovo jučer. To je bilo čisto preživljavanje, ubaciti jednu lopticu više od protivnika i pronaći način za dobiti poen. Ovi uvjeti… Ne znam jesam li ovako nešto doživio ikad u životu. Možda samo jednom, protiv Davida Ferrera u polufinalu US Opena 2012”, rekao je Đoković.

Ono što je najviše smetalo Đokovića je činjenica da je na ishod meča puno utjecalo to na kojoj je strani bio igrač, odnosno je li mu sunce išlo u oči.

“Ovi uvjeti su stvarno… Ovako nešto na zemlji nisam doživio nikada. Opet, čestitke Thiemu koji je uspio ostati psihički snažan, tvrd, stabilan kada je bilo potrebno. Posljednji gem imao sam nekoliko prednosti i 30:15, a onda sam izgubio meč. Ubacivao sam sve prve servise, on je nekako vraćao sve s dubokim spinom i rotacijom i izbacivao me potpuno s terena. S te strane s koje je on igrao posljednji gem, barem je tri puta lakše nego s druge. Ako ste primijetili, 90 posto brejkova se dogodilo kad je igrač bio na toj strani. Tako da mu je bilo puno lakše igrati na toj strani”, rekao je Đoković.

Koliko god otvorio dušu, neke je stvari odlučio ipak zadržati za sebe.

“Razočaran sam. Šteta. Sve što sam rekao o uvjetima, rekao sam, dovoljno je, jer će mi sad vjerojatno predbaciti na leđa zašto sam rekao ovo ili ono. To mi se stalno u karijeri događa, tako da je bolje da ovdje završim”, završio je Nole.