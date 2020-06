SRPSKI MEDIJI RAZVILI TEORIJU ZAVJERE: Američki lobi ‘buši’ Đokovića? ‘Procurili su sumnjivi detalji o Dimitrovu i koroni’

Srpski mediji stali su u obranu svog tenisača i sada tvrde kako nije baš sve tako crno-bijelo s Dimitrovim i koronavirusom

Najbolji tenisač svijeta, Novak Đoković, našao se na žestokom udaru javnosti zbog naglog širenja koronavirusa na turniru u njegovoj organizaciji, Adria Touru. Na dijelu turnira koji se održavao u Zadru otkrilo se kako je Bugarin Grigor Dimitrov pozitivan na koronavirus te da je uz njega zraženo još troje sudionika među kojima je i Borna Ćorić.

Međutim, srpski mediji stali su u obranu svog tenisača i sada tvrde kako nije baš sve tako crno-bijelo s Dimitrovim i koronavirusom te da iza svega postoji i neki mračni scenarij.

“Gdje je Dimitrov dobio koronavirus? Je li to zaista bilo u Beogradu? I zašto je tu vijest morao objaviti baš pred finale turnira u Zadru”, pita se srpski Telegraf i vele da vjeruju kako je Bugarin imao koronu i prije dolaska na turnir u Beograd.

“On je jedini tenisač koji je po dolasku u Beograd pitao koriste li se maske. Na terenu nije fizički sličio na sebe i bilo je jasno da nije spreman za turnir. U prilog tome da je postojala sumnja na virus govori i što Dimitrov jedini od četiri teniske zvijezde nije bio na večeri na Skadarliji u četvrtak, nije dolazio na konferencije za novinare, a čak su i bugarski novinari bili začuđeni njegovim ponašanjem”, stoji u tekstu.

Teorija zavjere

Dimitrov je po dolasku u Zadar odbio testiranje na koronu i odlučio je kako će igrati protiv Ćorića gdje ga je Hrvat uvjerljivo svladao. Nakon tog meča umjesto ruke, pružio je Ćoriću šaku, što su mnogi protumačili kao zna da nešto s njim nije u redu. Ubrzo nakon meča odletio je u Monte Carlo odakle je objavio putem društvenim mreža da je pozitivan na virus.

Na koncu je Telegraf razvio i nekakvu teoriju zavjere. Tvrde kako iza svega ovog stoji američki menadžerksi lobi, a čak kažu kako se finale Zadra trebalo odigrati, premda je postojala mogućnost da su Đoković i Rubljov također zaraženi.

“Hrvatski liječnici tražili su da se ponovi test i da Dimitrov da izjavu te im proslijedi dokumentaciju. Do ponedjeljka odgovor nije stizao. Nitko ne može sa sigurnošću tvrditi da je Dimitrov pozitivan na koronavirus, iako zaista djeluje da je tako. Nema potvrde i dokazanog testa, ali postoji nekoliko indicija što bi moglo stajati iza svega. Dimitrov je povezan s jakim menadžerskim agencijama iz SAD-a. Na terenu nije blistao u posljednje vrijeme, a budući da ima jake sponzorske ugovore te da je Adria Tour imao ogromnu gledanost, jasno je da je dobio pažnju medija. Previše publike, previše kontakta među igračima… O svemu tome pišu sad strani mediji koji se čude otkud toliko ljudi na tribinama dok su Europa i Amerika zatvorile svoje tribine. Zbog svega toga djeluje kao namjerna odluka da se baš pred finale baci ova bomba. Mogli su sačekati barem još sat vremena. I sve to dok se Novak bori za što bolje uvjete za tenisače kod Amerikanaca uoči US Opena”, piše Telegraf.