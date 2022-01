Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković dobio je danas vizu za boravak u Australiji. Članovi njegove obitelji obraćaju se medijima.

UŽIVO

14:42 - Srđan Đoković: "Oni ne shvaćaju što su učinili. Osvojit će još 10 Grand Slamova. On je super. On ima toliku mentalnu snagu da ga ovo nije poremetilo. On jedva čeka 17. siječnja da počne turnir."

14:40 - Đorđe Đoković: "Novak se javio iz Rod Laver arene i izgleda spreman. Mi smo daleko od njega, ali dajemo mu podršku na sve načine na koje možemo."

14:27 - Srđan Đoković: "Novak je uvijek svima pomagao, uvijek je sa svima bio dobar. Ali on je iz male i siromašne zemlje i moćnicima se nije svidjelo to što je on najbolji u njihovom buržujskom sportu. On je sačekan na aerodromu i sva prava su mu oduzeta. Ponudili su mu da potpiše da se odriče vize i da ga deportiraju. Ali on to nije htio. Nisu mu dali kontakt s njegovim prijateljima, odvjetnicima, čak su mu uzeli i telefon. Stupio je u kontakt sa svojim pravnicima i oni su spremili sjajnu obranu. Ovo je velika pobjeda njega, naše obitelji i cijelog slobodarskog svijeta. Pružili su mu podršku čak i oni koji to nisu radili kroz njegovu karijeru. Novak je sunce. Svjetsko, ne samo srpsko. On je oličenje dobrote."

14:21 - Oglasili su se i Novakova majka i stric. Rekli su da je ovo Novakova pobjeda koja je veća i od Grand Slama.

14:18 - "Novak je bio na terenu, Novak je danas trenirao. On je najbolji tenisač svih vremena i tenis je ono čime se trenutno bavi. Nema nikakve loše namjere", rekao je Đorđe.

14:15 - Dorđe Đoković, Novakov brat, zahvalio je sucu Kellyju koji je donio odluku da se Novaku odobri viza. Zahvalio se i svima koji su podržali Novaka na ulicama u Australiji i u Srbiji. Zahvalio se i svima koji su prenosili ovaj slučaj.

14:10 - Srđan Đoković, Novakov otac: "Ovo je dan kada se slavi pobjeda Novaka Đokovića."