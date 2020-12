SRBI IZVAN SEBE ZBOG SRAMOTNE ĐOKOVIĆEVE NAGRADE: ‘Ovo je neviđeni skandal, prostački su uvrijedili Novaka’

‘Samo on može lopticom pogoditi sutkinju, zbog toga biti izbačen s US Opena, a da mu to ne bude ni blizu najkontroverzniji potez godine’

Najbolji tenisač svijeta, Srbin, Novak Đoković, proglašen je “idiotom godine”, a tu mu je neslavnu titulu nadjenuo ugledni engleski Daily Mail. Britanski list, odnosno, njihovo uredništvo, proglasilo je Đokovića “covidiotom” godine a pojasnili su to ovako.

“Postojalo je nekoliko kandidata za našu najveću nagradu ‘covidiot godine’. Uostalom, stalno se događalo da sportaši krše pravila o izolaciji zbog koronavirusa, a predvodili su ih engleski nogometaši poput Phila Phodena, Masona Greenwooda, Jacka Grealisha, Lylea Walkera i Hudson-Odoija. Ipak, nagrada odlazi u ruke Đokoviću. Samo on može lopticom pogoditi sutkinju, zbog toga biti izbačen s US Opena, a da mu to ne bude ni blizu najkontroverzniji potez godine. Pobjedu mu je osiguralo organiziranje Adria Toura na Balkanu tijekom opće izolacije. Zbog toga je dospio na prvo mjesto covidiot rang-ljestvice”, piše Daily Mail pa pojašnjava.

Žestoke reakcije

“Tamo nije bilo socijalne distance, a uz to su se pojavile snimke zabava na kojima su tenisači uživali u čarima noćnih klubova. Rijetko koga je onda iznenadilo kada je Covid-19 pokosio natjecatelje, uključujući Novaka i suprugu mu Jelenu. Srećom, svi su se zaraženi oporavili, a Đoković je zbog cijele situacije ipak osvojio trofej”, nastavljaju u tekstu.

Dakako, na ovu nagradu i napise u Daily Mailu žestoko su reagirali srpski mediji.

“Neviđen skandal, Britanci prostački uvrijedili Đokovića”, naslov je to na Blicu, dok B92 kaže: “Britanci pomiču granice, Đoković je kovidiot godine”. Kurir pak veli ovako: “Skandal kakav se ne pamti! Britanci stvarno ste pretjerali, Đoković još nije doživio ovakvo poniženje”.