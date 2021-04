Pojasnio je i je zašto je igrao nešto lošije

Prvi svjetski reket Novak Đoković izgubio dva meča na zemlji što je izazvalo paniku među navijačima u Srbiji uoči Roland Garrosa. Do drugog Grand Slama sezone ostalo je još mjesec dana i Đoković do tada mora popraviti igru ako misli ugroziti vladara tog turnira Rafaela Nadale. Legendarni Nikola Pilić poručio je pak u razgovoru za Kurir kako nema mjesta negativnom razmišljanju i panici.

“Nema panike, nikakva panika, Novak je najbolji tenisač na svijetu! E sad, koliko god ga ja volio i bio subjektivan, ne mogu pobjeći od realnosti koja kaže da je Nadal osvojio 13 titula na Rolan Garrosu. Taj rezultat može se mjeriti s bilo kojim najvećim ostvarenjem u bilo kojem sportu”, rekao je i nastavio.

“Moramo shvatiti da Novak dva mjeseca nije igrao i da je to prevelika pauza. Dok dođe do šeste brzine, mora uhvatiti zalet. Znam da svi očekuju da Novak uvijek pobijedi, ali to je ipak previše. Novak je favorit broj dva za osvajanje Rolan Garrosa, a hoće li Nadal ili on izgubiti neki meč ranije, to zna samo onaj odozgo. Ne zaboravite da imamo još i veliki turnir u Rimu, pa hajde da vidimo što će se tamo dogoditi”, poručio je Pilić.