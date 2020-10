Alexander Zverev preko noći se od omiljenog tenisača pretvorio u zvijezdu o kojoj se piše u negativnom kontekstu

Njemačka teniska zvijezda, trenutno sedmi tenisač svijeta Alexander Zverev, u središtu je pisanja medija nakon što je njegova bivša djevojka, 27-godišnja poznata njemačka manekenka i influencerica Brenda Patea, u intervjuu za njemački Bild otkrila kako je trudna sa Zverevim, ali kako joj ne pada na pamet s njim odgajati dijete.

Intenzivna veza

Zverev i Paeta raskinuli su u kolovozu nakon više od godinu dana veze i nisu ostali u dobrim odnosima. Prekinuli su samo dva mjeseca nakon što su zajedno prošli korona kalvariju u Zadru na Đokovićevom Adria Touru koji je u medijima prozvan korona turnirom nakon što je u tom dalmatinskom gradu buknula zaraza koronavirusom nakon saznanja da je bugarski tenisač Grigor Dimitrov pozitivan.Pisali smo o tome jučer…

LIJEPA BIVŠA DJEVOJKA TENISKE ZVIJEZDE ŠOKIRALA: ‘Trudna sam, ali ne dolazi u obzir da zajedno odgajamo dijete’

No, teniski svijet ovog je puta šokirala njegova druga bivša djevojka, prije Brende. Radi se o Olyji Šaripovoj. Prema prenošenju Tennistonica, Alexander Zverev i Olyja Šaripova imali su prilično intenzivnu vezu, ali nije se znalo za razmjere te veze, odnosno što se sve u njoj događalo. To je napravila putem društvenih mreža, ali iako nije navela ime i prezime Zvereva, svjetski mediji su procijenili da se radi o njemu jer su upravo tada na US Openu bili zajedno u vezi.

‘Tukao me, neću više šutjeti’

“Mene su tukli u vezi i neću više šutjeti! Želim ispričati osobno tešku priču za mene, koju sam prošla i ostavila u prošlosti, za sebe. Pišem ovo da bi djevojke koje su u istoj situaciji, ili su bile prije kojim slučajem, ne bi osježale da su napuštene, same, i da bi imale snage nastaviti dalje sa životom. I ja sam bila žrtva nasilja”, počela je svoju priču, a mnogi zapadni mediji su već etiketirali Zvereva.

Također, u komentarima na ovoj prvoj Instagram objavi (ona ispred rimskog coloseuma) gdje se spominje i osuđuje upravo Alexander Saša Zverev, Olga je sve to “lajkala” i time, navodi se, potvrdila da je riječ o njemu.

‘Dobila sam udarac glavom o zid’

“Prvi put se to dogodilo na početku veze, došlo je do svađe i dobila sam udarac glavom o zid, s toliko snage da sam zasjela na pod. Što se poslije dogodilo? Bila sam ja optužena da sam podigla ruku… Osoba koja me je udarila sekundu ranije ustala je i vikala na mene ne zato što je on udario mene, nego jer sam ja htjela njega? Kako je to moguće?! Zašto ga nisam odmah ostavila? Zašto sam mu oprostila? Stvarno ne mogu odgovoriti na ova pitanja. Voljela sam ga, iskreno voljela i željela biti s tom osobom. Mislila sam da je to samo greška koju ćemo popraviti zajedno i ostaviti je u prošlosti”, napisala je Olga i dodala:

Jesus Christ, what a mess this is turning into… https://t.co/dMnNeCbDb6 — José Morgado (@josemorgado) October 28, 2020

“Stajala sam na ulici u New Yorku i nisam znala uopće kud da idem, što da radim…Pokušao me je ugušiti jastukom, udario je mojom glavom od zid, savijao mi ruke i u tom sam se trenutku stvarno bojala za svoj život. Ali to je bilo daleko od prvog puta da je digao ruku na mene u vezi”, napisala je Šaripova i zaključila:

‘”U nekim trenucima nisam mogla disati, bilo je užasno’

“U nekim trenucima nisam mogla disati, bilo je užasno. Iskreno, jedva se sjećam tog perioda, jer tada nije bilo životnih boja, samo magla i nerazumijevanje onoga što se događa. Bila sam druga osoba, vjerovala sam u ljubav i pokušavala je zadržati. Ali ljudi se ne mijenjaju, kako vrijeme pokazuje. Veza s nasilnikom sada nije nova stvar u vašem životu. Ali kad ste u takvoj vezi, vrlo vam je teško iz nje izaći. Kako sam se izvukla? Ovo je jedna posebna priča koju ću vam ispričati malo kasnije. Jer više neću šutjeti. Jer ovo je tema o kojoj treba razgovarati. I više se ne bojim”.