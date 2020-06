SIGURNO JEDNA OD NAJGORIH KRITIKA NA ĐOKOVIĆEV RAČUN: Nijemci objasnili zašto Novak nikada neće niti veliki šampion

‘Đoković je broj jedan tenisa i atrakcija teniske scene, ali nikada neće biti veliki šampion’

Njemačka novinska agencija DPA i list Rheinische post, priljučili su se kritiziranju najboljeg tenisača svijeta, Novaka Đokovića, zbog organiziranja i održavanja Adria Toura u Beogradu i Zadru.

Đoković je imao najbolje namjere organizacijom ovog turnira. Želio je pomoći tenisačima, želio je vratiti tenis u život i možda spasiti sezonu, ali podvig je završio katastrofom jer je jedan od sudionika, Grigor Dimitrov, na turnir donio koronavirus i zarazio je između ostalog i Đokovića.

‘Nikada neće biti velik’

“Novak Đoković, prvoplasirani tenisač svijeta, na svom Adria Touru nije htio ni čuti za stroge mjere higijene kao u nogometnoj Bundesligi. A nakon nekoliko slučajeva koronavirusa među sudionicima, stiže oštra kritika s teniske scene i pitanja u vezi budućih sportskih događaja”, piše DPA.

Rheinische post pak tvrdi da Đoković, unatoč svim svojim uspjesima, nikada neće biti veliki šampion.

“Đoković je broj jedan tenisa i atrakcija teniske scene, ali nikada neće biti veliki šampion, jer za to nisu važna djela na terenu, već ona u stvarnom životu. Na tom polju ovih dana on ostavlja bijedan dojam. Đoković i kolege su svojim egoizmom ugrozili planove o nastavku sezone. Moguće je da će sada, ako se više top-igrača zarazi koronavirusom, pauza potrajati još duže prije nego što se sezona nastavi. Jednom Đokoviću može biti svejedno, on se financijski osigurao, ali drugi tenisači sada žive na rubu egzistencije”, pišu tako Nijemci.