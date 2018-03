HRVAT PAO NAKON MARATONSKE BITKE U WIMBLEDONU: Imao je servis za meč i četiri meč-lopte, ali nije uspio…

Dvadeset i osmogodišnji hrvatski tenisač Franko Škugor izgubio je u 1. kolu Wimbledona od 26. nositelja Benoita Pairea s 3-2 u setovima (3:6, 7:6, 2:6, 6:3, 10-8) nakon četiri sata igre.

Franko Škugor, “vječno” talentirani 28-godišnjak i 194. igrač ljestvice protiv neugodnog Francuza pokazao da posjeduje kvalitetu, ali i da zna pasti u odlučujućim trenucima mečeva. Kako bilo, Škugor je ostavio jako dobar dojam, ali žal za porazom itekako postoji. Škugor je u svojem prvom nastupu u glavnom ždrijebu nekog “grand slam” turnira izgubio od Francuza nakon gotovo četiri sata borbe. Njegovom porazu kumovale su pogreške u odlučujućem setu kad je imao servis za meč i četiri meč-lopte, od toga tri vezane.

Dva puta oduzimao servis

U prvom setu Škugor je dva puta oduzimao servis Paireu, dok je Francuz ostvario jedan “break”, pa je naš igrač došao do prednosti. Ključni je bio drugi set u kojemu je Škugor na početku vratio “break”, a zatim spasio dvije set-lopte servirajući kod rezultata 5-4 za Pairea, da bi potom oduzeo Francuzu servis sa vodstvo 6-5. Kada je servirao za 2-0 u setovima Škugor je imao i dvije set-lopte, no tada je griješio forhendom, da bi Paire na kraju iskoristio sedmu “break-loptu” za 6-6 i odlazak u “tie-break”. U odlučujućoj igri Francuz je dominirao, poveo sa 6-1 i lako ga priveo u svoju korist.

Treći set u znaku hrvatskog tenisača

Treći set protekao je u Škugorovoj dominaciji, Šibenčanin je dva puta oduzimao servis Francuzu, te ga dobio sa 6-2. Nažalost, u četvrtom setu dogodila se slična dominacija Pairea, on je dva puta “breaknuo” Škugora za 6-3 i stigao u situaciju da prvi servira u petom setu.



Ipak, Škugor je bio taj koji je prvi stigao u priliku za rješavanje meča u svoju korist. Nakon što kod 3-3 nije uspio realizirati “break-loptu”, kod 4-4 je uspio oduzeti servis Paireu i stići do servisa za meč. Škugor je poveo sa 40-0, no Paire je izjednačio, da bi Škugor stigao do još jedne meč-lopte, ali tada ga je izdao bekhend. Paire je dobrim izlaskom na mrežu stigao do “break-lopte” koju je i realizirao.

I nakon te propuštene prilike Škugor je i kod 5-5 imao dvije prilike za novi “break”, no dva je puta pogriješio forhendom, kod 7-7 još jednu “break-loptu”, Paire je tada pogodio dva asa i izbukao se i iz te situacije da bi kod rezultata 9-8 za Francuza on stigao do dvije meč-lopte od kojih je iskoristio drugu Škugorovom pogreškom na mreži.