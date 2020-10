SENZACIONALAN MEČ NA ROLAND GARROSU: Favorizirani Thiem nakon maratonskog triler-meča izgubio od Schwartzmana

Za 28-godišnjeg Schwartzmana ovo je najveći uspjeh u karijeri, dosada je tri puta igrao u četvrtfinalima “grand slam” turnira

Argentinac Diego Schwartzman prvi je polufinalist turnira tenisača u Roland Garrosu, on je nakon više od pet sati igre u četvrtfinalu svladao Austrijanca Dominica Thiema sa 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5), 6-2.

Za 28-godišnjeg Schwartzmana ovo je najveći uspjeh u karijeri, dosada je tri puta igrao u četvrtfinalima “grand slam” turnira te je gubio od Španjolaca, dva puta ga je zaustavio Rafael Nadal (Roland Garros 2018, US Open 2019), a jednom Pablo Carreno (US Open 2017).

Thiemu, koji je prije manje od mjesec dana u New Yorku osvojio US Open svoj prvi “grand slam” naslov, ovo je najranije ispadanje u Roland Garrosu još od 2015. godine, 2016. i 2017. je stizao do polufinala, a 2018. i 2019. do finala u kojima ga je nadigrao Nadal.

Schwartman će u polufinalu u petak igrati protiv pobjednika susreta između Nadala i Talijana Jannika Sinnera.