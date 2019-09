‘Jako se loše osjećam zbog ovog poraza. Razočaran sam jer sam igrao dobro i opet sve prosuo’

Po mnogima najbolji tenisač svijeta ikad, trenutno treći prema svjetskoj ljestvici najboljih Roger Federer, u srijedu je ujutro po hrvatskom vremenu zaustavljen u četvrtfinalu US Opena od deset godina mlađeg tenisača Grigora Dimitrova, inače 78. igrača prema ATP ljestvici rezultatom 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. Tako nakon aktualnog pobjednika i svjetskog broja 1, Đokovića, završnica jednog od četiri najveća turnira ostaje i bez peterostrukog osvajača njujorškog Grand Slama, javlja jedan od najčitanijih američkih novina na svojem web izdanju, ugledni USA Today. Tako je, nakon Novaka Đokovića, još jedan renomirani tenisač ispao s turnira…

Federer nakon četvrtog seta tražio liječničku pomoć

Federer je nakon četvrtog seta tražio liječničku pomoć i otišao u svlačionicu na tretman zbog bolova u leđima, što je svakako pomoglo Dimitrovu. Veliki Švicarac je prije ovog meča slavio u svih sedam prethodnih protiv deset godina mlađeg Grigora Dimitrova, kojem su otkako se pojavio tepali da je “Baby Federer”. Bugarski teniski as je nekad bio treći igrač svijeta, ali se u međuvremenu srozao. No, sad će igrati u polufinalu US opena protiv još jednog igrača koji je kreirao senzaciju, Rusa Daniila Medvjedeva. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

“Jako se loše osjećam zbog ovog poraza. Razočaran sam jer sam igrao dobro i opet sve prosuo. Propustio sam veliku priliku. Nadao sam se da ću pobijediti i Grigora i bolove i onda imati dva dana odmora i oporavka prije polufinala. Osjećam sam bol tijekom cijelog meča, ali mogao sam igrati.” komentirao je nakon poraza osvajač 20 naslova na Grand Slamovima.

‘Nije Roger bio 100 posto svoj u ovom meču’

“Baby Federer” je nakon pobjede rekao:

“Nije bio 100 posto svoj u ovom meču”, rekao je Dimitrov govoreći o Federeru.

Rezultat je još nevjerojatniji s obzirom na “Dimitrovske poteze” ove godine, pišu Amerikanci. Propustio je osam mečeva. Jedan od poraza kojeg je Bugarin doživio je bio od 405. igrača na svijetu. Sada, pet pobjeda kasnije, on je u svom prvom polufinalu na turniru i to protiv najvećeg osvajača…

‘Ovo je Grigorov trenutak’

“Ovo je Grigorov trenutak, ne trenutak za moju lošu formu”, rekao je Federer i nastavio:

“Grigor me je mogao poraziti i ranije u meču. Borio sam se s onim što sam imao. To je to. Znam da je u redu na kraju od mene sve što sam pokušao. Nije išlo. Dimitrov je tvrd orah, imao je strašno ljeto”.

Federer doista je ovim porazom propustio veliku priliku koja mu se otvarala nakon Đokovićevog preranog ispadanja. Točnije, sada je tu veliku priliku dao Rafaelu Nadalu. Trostruki osvajač US Opena bi nakon što mu je očišćen put ispadanjem oba najveća rivala, ovogodišnjim trijumfom došao do 19. Grand Slama i samo na korak od Federera po broju najvećih titula.