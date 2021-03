Ruski tenisač Andrej Rubljov (ATP – 8.) našao se u nesvakidašnjoj situaciji na ATP turniru u Dohi, gdje je stigao do polufinala bez da je odigrao ijedan poen.

Naime, Rubljov je kao treći nositelj Qatar ExxonMobil Opena bio slobodan u prvom kolu, a u drugom je trebao igrati protiv Francuza Richarda Gasqueta koji mu je predao meč bez borbe zbog ozljede noge. Isto se ponovilo i u četvrtfinalu, u kojem smo trebali vidjeti reprizu prošlotjednog finala ATP turnira serije 500 u Rotterdamu, gdje je Rus osvojio naslov svladavši Mađara Martona Fucsovicsa.

Andrey Rublev is into the #QatarTennis semi-finals.

He is yet to play a match.

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️ pic.twitter.com/0ORL6iTZ3V

— Break Point (@BreakPointPod) March 11, 2021