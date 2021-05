Ukrajinska tenisačica, trenutno 32. igračica prema WTA ljestvici Dajana Jastremska (20), koja u subotu slavi 21. rođendan, početkom godine suspendirana je zbog pozitivnog doping testa, a radi se o anaboličkom steroidnom lijeku koji se uglavnom koristi u liječenju niske razine testosterona i liječenje muške neplodnosti, a koja je zabranjena i nalazi na popisu WADA-e, svjetske antidopinške asocijacije. Trajanje suspenzije za bivšu WTA 21. igračicu, još je uvijek provizorno dok ITF, svjetska teniska federacija ne donese konačnu odluku.

Jastremska je prihvatila provizornu suspenziju, a nakon što njen slučaj nije prošao na sportskom arbitražnom sudu (CAS), ponudila je svoje objašnjenje priče i otkrila kako se nedozvoljena supstanca našla u tijelu tijekom seksa s bivšim dečkom. Njezin intervju sad prenosi i ostali strani mediji. “Riskantan seks”, stoji u pisanju Nijemaca, točnije Der Spiegela.

“U mojoj su mokraći pronađene vrlo niske razine mesterolona. S obzirom na nisku koncentraciju i negativan uzorak dva tjedna ranije, dobila sam znanstvene informacije da je pozitivan rezultat moguć kao rezultat neke vrste kontaminacije koja se dogodila da ja nisam znala za to. Uz to, obaviještena sam da ovu supstancu muškarci koriste kao lijek i ne preporučuje se ženama zbog štetnih učinaka”, rekla je Jastremska i otkrila kako je supstanca ušla u njeno tijelo.

“Mesterolon je u moje tijelo ušao seksualnim činom s bivšim partnerom. On to negira i laže o tome da ga je moj otac prisilio da pred komisijom to prizna. Nije, a kad smo ga tražili uzorak kose za analizu odbio je to dati i surađivati s nama”.

The Telegraph piše kako je tenisačev otac, prema bivšem dečku, radio pritisak i nagovarao ga da prizna krivicu. Otac tenisačice tražio je navodno od njega da preuzme krivicu, ali on to nije učinio te je napisao izjavu za Komisiju koja radi na ovom slučaju.

Dayana Yastremska's ex-boyfriend alleged that he was asked to cover for her positive dope test; her father asked him to say that he had transferred mesterolone into her body through sexual intercourse. Yastremska and family deny any wrongdoing. @schnejan https://t.co/s6Jz3dHW8S

