RAZRIJEŠENA NAJVEĆA LEGENDA, MIT HR TENISA: Da, ipak je istinit; ‘Ne volim uopće o tome pričati ni to isticati’

Ivan Ljubičić, Mario Ančić, Ivo Karlović, Marin Čilić i Borna Ćorić Hrvati su koji se mogu hvaliti i pohvaliti da su barem jednom u karijeri pobijedili Rogera Federera. No, postoji još jedan hrvatski tenisač koji se može s tim podvigom pohvaliti, iako on to ne voli.

‘Ne volim uopće o tome pričati ni isticati to’

On se zove Davor Grgić (39), nekadašnji je 24. junior svijeta koji danas trenira u Osijeku, te je bivši trener Donne Vekić. Portal 24sata piše:

“U šušuru koji je još prošlog mjeseca vladao na terenima TK Osijeka i turnira Hrvatski Premier Tenis pronašli smo još jednog kojemu je Federer otprilike rekao ili, barem poštivajući sportski bonton, morao reći: ‘Čestitam, bio si bolji’. Zapravo, već godinama znamo za tu legendu, mit, no budući da neki tvrde da nije istinit, najbolje da to jednom razriješimo za sva vremena”.

Davor Grgić je u razgovoru za spomenuti medij kazao:

“Zapravo, i ne volim uopće o tome pričati ni isticati to, pa možda i zato različita mišljenja jer Federer je danas to što jest, prava legenda, dok sam ja običan čovjek u malom gradu. To je nebo i zemlja. Ali, da, pobijedio sam ga. I to u prvom našem međusobnom susretu od ukupno tri. Bilo je to u Americi na Sunshine Cupu do 14 godina. Sjećam se i rezultata, završilo je 6-4, 6-4”, rekao je Grgić i dodao:

‘Bio sam tada u Top 6 Tennis Europea do 14 godina’

“Bio sam tada u Top 6 Tennis Europea do 14 godina. Potom smo se susreli na turniru do 16 godina negdje u Francuskoj, mislim u Lilleu, bilo je to polufinale pred publikom. Sjećam se da sam se baš stegao zbog svega toga i on je pobijedio, mislim, 7-5, 6-3. Zadnji meč, možda i najrealniji za govoriti o njemu i valjda za njega ljudi samo i znaju, odigrali smo u Milanu na Bonfigliu koji je i neslužbeno prvenstvo svijeta. Roger me dobio 6-1, 3-6, 6-2”.

Koji tjedan poslije njihovog zadnjeg meča u Italiji Grgić je ostvario i svoj najbolji rezultat na juniorskom Grand Slamu. Igrao je na sva četiri, međutim, u Parizu na Roland Garrosu ušao je među 16 i to iz kvalifikacija.