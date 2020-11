RAFAEL NADAL UNIŠTIO IVANIŠEVIĆA! ‘Svima je jasno koliko je pogriješio’: Goran; ‘Malo sam pretjerao, je*iga’

‘Svima je jasno koliko je Goran pogriješio’

Trenutno drugi tenisač svijeta prema ATP ljestvici Rafael Nadal gostovao je u španjolskoj emisiji “Moja kuća je tvoja kuća” u kojoj je govorio o krizi koju je prolazio u karijeri te o zadnjoj sezoni u kojoj je 13. put u karijeri osvojio Roland Garros.

NEVJEROJATAN USPJEH RAFAELA NADALA: Kralj zemlje novom pobjedom ušao u elitno društvo

Nedavno osvojio dvadesetu Grand Slam titulu

Dvadesetu Grand Slam titulu uzeo je nedavno protiv najboljeg tenisača svijeta i aktualnog broja 1 Novaka Đokovića. Španjolac je pregazio prvog tenisača svijeta 3:0 u setovima i tako ušutkao one koji su prije meča rekli da je Đoković favorit. Jedan od njih bio je i naš proslavljeni bivši tenisač, sad Novakov trener Goran Ivanišević, koji je rekao da Rafa nema šanse.

“Prije finala ne čitam portale ni medije tako da nisam čuo tu izjavu prije meča. No, da sam je vidio, bio bih još motiviraniji. Svima je jasno koliko je Goran pogriješio”, zaključio je Nadal, prenosi Lecturas.com.

Inače, Goran je u intervjuu za SportKlub u prvoj polovici listopada objasnio kako su te njegove riječi bile ipak malo preambiciozne.

“Stvarno sam bio siguran da će Novak osvojiti ovaj Roland Garros. Miljanu Amanoviću sam već slao neke poruke u tom smjeru, a možda sam malo preambiciozno izjavio da Nadal nema šanse. Zbilja sam mislio da je Novak favorit. Istina je da ovo Rafina dnevna soba i da može pobijediti ovdje i kada igra najlošije. Novak nije bio na svom nivou, Rafa je odigrao perfektno i dobili smo takav rezultat. Đoković je počeo igrati tek na 2:3 u trećem setu, a to je bilo prekasno”, rekao je Ivanišević pa se vratio na svoje izjave.

Ivanišević: ‘Stvarno sam to mislio, moje je pravo da izjavim što mislim i da vjerujem u svog igrača’

“Stvarno sam to mislio, moje je pravo da izjavim što mislim i da vjerujem u svog igrača. Malo sam pretjerao kada sam rekao da Nadal nema šanse, ali tada sam davao prednost Novaku. To je tako, kažem direktno što mislim, nije ispalo tako i je*i ga, što je tu je. Eto, prošle godine sam rekao uoči Melbournea da su šanse 50-50 pa ga je Novak razbio. Najlakše je uvijek reći ono na sigurno – bit će što bude, pobijedit će bolji. Nadal je pokazao da to moje mišljenje nije bilo ispravno.”