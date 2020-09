PROSVJEDUJU PROTIV FEDERERA U NJEGOVOJ ZEMLJI: Nezapamćen pritisak na nekad najboljeg tenisača svijeta

Neviđene scene u švicarskom gradu Bernu u kojem se velik broj osoba okupio kako bi prosvjedovao protiv poticanja klimatskih promjena.

Prosvjednici su na svojim transparentima istaknuli ime slavnog tenisača Rogera Federera kojeg su prozvali jer nije raskinuo sponzorski ugovor sa Švicarskom kreditnom bankom.

“Roger Wake Up” Massive protests against Roger Federer as people ask him to take a stand on climate change https://t.co/udLXRaBsjB via @FirstSportz

— Christophechammartin (@kristofcham) September 23, 2020