View this post on Instagram

The beautiful Mariana Drazic! 😍 @marianadrazic . Tag someone who would love this! . Want to get hooked on tennis? Check us out below👇 . 👉 Follow @tennis.hooked 👈 👉 Follow @tennis.hooked 👈 . #tennis #tennisgirl #trainingmotivation #tennismotivation #tennisplayers #tennisdrills #training #tennisfun #tennispractice #tennisplayerlife #tennispro #instatennis #mycourt #tennisworkout #lovetennis #tennisjourney #backtocourt #tennisathome #girls #travel #tennisgirls #tennisplayer #babes #tennisfun #love #fun #summer #sports #athletes #athlete #marianadrazic