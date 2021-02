POVRATAK KRALJA TENISA: Roger Federer najavio povratak na teren u Dohi

Švicarska 39-godišnja teniska legenda Roger Federer izjavio je da planira svoj povratak na teniske terene za ožujak na turniru u Dohi, što će mu biti prvi nastup nakon prošlogodišnjeg poraza u polufinalu Australian Opena.

Švicarski osvajač 20 trofeja na Grand Slam turnirima trebao bi nastupiti na Qatar ExxonMobil Openu u Dohi koji je na rasporedu od 8. do 13. ožujka.

“Želio sam se vratiti na manjem turniru, gdje će biti manje pozornosti usmjereno prema meni i manje stresa”, izjavio je Federer u utorak za švicarsku medijsku kuću SRG, prenosi njemačka agencija DPA.

It's official 🥳@rogerfederer returns to action in Doha! pic.twitter.com/pQStrl2Blg

