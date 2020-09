Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković diskvalificiran je u 4. kolu US Opena jer je po završetku gema lopticom pogodio linijsku sutkinju.

Đoković je protiv Španjolca Pabla Carena Buste gubio s 5-6 u prvom setu kada je trostruki pobjednik US Opena izgubio živce nakon što je što je izgubio svoj servis. Đoković je udario lopticu svom snagom, a ona je pogodila linijsku sutkinju.

Sutkinja je pala nakon što ju je loptica pogodila u vrat i pružena joj je medicinska pomoć. Đoković se odmah ispričao, ali mu je glavni sudac, prema pravilima i u suradnji sa supervizorom turnira, dosudio diskvalifikaciju.

Priča je ovo koja se proteklih dana sagledavala iz svakog mogućeg kuta pa je i jedan fizičar na Twitteru kroz znanstvene “naočale”. Naime, on je pokušao izračunati kolikom je brzinom išla loptica kojom je Đoković pogodio sutkinju.

Uzevši u obzir sve faktore, izračunao je da je loptica u vrat udarila brzinom od 130 kilometara na sat. Čisto zbog usporedbe, Ivo Karlović je najbrže servirao 251 km/h. Iako su neki nagađali da je sutkinja, koja je već ušla u godine, možda i odglumila taj pad, ovaj izračun daje jednu potpuno drugačiju sliku događaja.

Doing a little calculation about the shot of nole to the judge, we have that it was around 130km/h…

PS: for the time it was simply taken by chronometer (0.3s approx)#USOpen2020 #Djokovic pic.twitter.com/PCgmkjll6n

— Bruno Bertoli (@95_bertoli) September 6, 2020